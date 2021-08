Ligue 1: Mbappè trascina il PSG, poker del Nizza al Bordeaux, bene l’Om

In attesa torni in campo la Nazionale impegnata nelle qualificazioni per i Mondiali del 2022, in terra francese va di scena la quarta giornata di campionato, dove neanche a dirlo grande attesa c’è per l’esordio di Messi. Ma nella serata in cui a brillare dovrebbe essere pulce, chi si prende la scena è Mbappè, il campione del Mondo realizza una doppietta che stende senza troppi problemi il Reims, facendo volare il PSG a quota 12 punti ma soprattutto dimostrando anche nell’esultanza il suo attaccamento al club, che ora dovrà capire bene cosa fare,se venderlo al Real Madrid oppure far si che resti a Parigi. Ma quando tali pensieri impegnavano la mente di tanti, al 66’ fa il suo esordio Lionel Messi, che resta in campo la bellezza di mezz’ora, visti i 6 minuti di recupero, ma per la pulce pochi sono i palloni giocabili, ma soprattutto i difensori francesi fanno chiaramente capire che non è in Spagna, tanto che per l’ex stella del Barcellona rimedia una quantità di falli impressionante.

Ma al triplice fischio il PSG conquista la sua quarta vittoria consecutiva ed in attesa che Messi entri in pieno negli schemi parigini, il PSG già prova a mettere le mani sul titolo,ma a rompere l’idilliaco contesto creatosi sulle sponde della Senna c’è Donnarumma. Il portiere italiano nonché campione d’Europa in carica, è alla seconda panchina consecutiva,ed al tempo stesso ha visto i suoi ex compagni del Milan centrare la seconda vittoria consecutiva, e tutto ciò sta creando mal’umore a cui Pochettino in breve tempo dovrà porvi rimedio se non vorrà che lo spogliatoio parigino diventi una polveriera.

Alle spalle del team parigino continua a muoversi l’Angers che superando con un secco 2-0 il Rennes, vola a quota 10 punti veleggiando con due sole lunghezze di distacco dalla corazza della Capitale, continua a stupire il Clermont Foot, la matricola proveniente dall’Alvernia, tra le mura amiche blocca sul 2-2 il Metz, centrando cosi il quarto risultato utile consecutivo e volando a quota 8 punti, che di fatto consentono alla matricola di compiere un bel passo verso la salvezza. Si muovono anche il Nizza ed il Marsiglia, la formazione della Costa Azzurra tra le mura amiche liquida con un pesante 4-0 il Bordeaux, volando cosi al terzo posto con ben 7 punti, ma sulla stessa lunghezza d’onda anche il Marsiglia che a sua volta supera per 3-1 il Saint’Etienne e tocca quota 7 punti.

Prova ad accorciare il distacco con il vertice della classifica il Lione, che imponendosi per 1-0 sul Nantes, conquista la prima vittoria stagionale toccando quota 5 punti, primo successo in campionato anche per il Lilla che tra le mura amiche supera per 2-1 il Montpellier, volando a sua volta a quota 5 punti. Archivia l’eliminazione in Champions League, il Monacò torna a concentrarsi sul campionato dove imponendosi per 2-1 sul Troyes, centra la prima vittoria stagionale, si muove anche lo Strasburgo che superando per 3-1 il Brest,centra a sua volta il primo successo in campionato, chiude il quadro il pari per 2-2 tra Lens e Lorient, che regala ad entrambe un buon punto.