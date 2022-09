Ligue 1: Messi lancia il Psg: Lione ko. Pari per Marsiglia e Lens

Dopo una tre giorni europea che in terra francese ha portato 2 vittorie, 2 parteggi e ben 2 sconfitte, per un totale di 8 punti, nel weekend è tornata di scena la Ligue 1 con un’ottava di campionato non poco entusiasmante. Dopo aver superato per 3-1 il Maccabi Haifa prendendo la vetta del Gruppo H in Champions League anche se in compagnia del Benfica corsaro a Torino, il PSG si ripete anche in campionato dove imponendosi per 1-0 in casa del Lione grazie ad una rete del leone parigino ossia Messi, schizza a quota 19 punti prendendo nuovamente in mano le redini della vetta anche della Ligue 1 . Ad aiutare il club parigino ci pensa anche il Rennes, il team della Bretagna reduce dall’ottimo pareggio contro il Fenerbahce in Europa League, sfrutta il momento positivo tanto da ripetersi anche in casa del Marsiglia, dove blocca il match sul risultato di 1-1, che gli consente di toccare quota 12 punti portandosi a sole due lunghezze il distacco dalla zona europea della classifica. Discorso diverso per il Marsiglia reduce dalla seconda sconfitta consecutiva in Champions League, dove pur giocando in casa è stata superata per 1-0 dal Francoforte.

La seconda debacle europea è senza dubbio pesata non poco nella testa dei ragazzi allenati da Tudor, tanto che contro il Rennes non sono andati oltre pari, che ad ogni gli consente di portare a casa un buon punto, toccare quota 20 totali e restare nella scia del PSG distante ora due lunghezze. Si muove il Lorient e lo fa imponendosi per 3-1 in casa della matricola Auxerre, successo importante per il team della Bretagna che vola a quota 19 punti agganciando il terzo posto in classifica che gli consente di sognare le notti magiche d’Europa. Si muove anche il Lens, il team dell’Alta Francia dopo l’ottimo avvio di campionato in cui ha duellato testa a testa con il PSG, nelle ultime settimane ha rallentato la sua marcia nei confronti della capolista, ma pur pareggiando per 0-0 in casa Nantes, conquista un buon punto che gli consente di toccare quota 18 totali restando ben salda al quarto posto e con sole due lunghezze di distacco dal secondo. Settimana difficile per il Nantes, il team della Loira dopo esser stata sconfitta per 3-0 in casa del Qarabag in Europa League, sembra aver accusato il colpo tanto da non sfruttare il fattore casalingo in campionato, venendo bloccata sul pari che ad ogni modo le regala un buon punto in classifica.

Prova a muoversi il Monacò, il team del Principato dopo la sconfitta rimediata in Europa League dov’è stato superato per 1-0 dal Ferencvaros, si riscatta in campionato in cui ha saputo imporsi per 3-0 in casa del Reims, toccando cosi quota 14 punti che gli consentono di agganciare il quinto posto in classifica entrando ufficialmente nella zona europea. Vittoria importante anche per il Montpellier che imponendosi per 2-1 sullo Strasburgo, tocca quota 12 punti portando il distacco dalla zona europea a sole due lunghezze. Vittoria importante anche per il Lilla che superando per 2-1 il Tolosa, tocca quota 13 punti accorciando ad una sola lunghezza il distacco dalla zona europea.

Si muove anche Toryes che in casa del Clermont, ha saputo imporsi per 3-1,toccando quota 10 punti e compiendo un passo importante verso la salvezza. Vittorie importanti in chiave salvezza quella centrare dall’Angers che in casa del Nizza ha saputo imporsi per 1-0, sfruttando cosi il momento non proprio felice del team della Costa Azzurra, reduce dal pari per 1-1 in casa del Partizan di Belgrado in Conference League. Prima vittoria stagionale per l’Ajaccio, il team della Corsica in casa del Brest riesce ad imporsi per 1-0 conquistando i primi tre punti stagionali, con i quali l’intera tifoseria si augura si possano costruire le basi per raggiungere la salvezza.