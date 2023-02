Ligue 1: Messi salva il PSG, il Marsiglia resta in scia. Nantes ko!

Cambia poco o nulla in Ligue 1 al termine della ventiquattresima giornata di campionato, dove il PSG pur giocando tra le mura amiche fa molta fatica nel regolare per 4-3 il Lilla, conquistando una sofferta vittoria che gli consente di toccare quota 57 punti e lenire almeno in parte le ferite riportate dalla sconfitta in Champions League e dalla eliminazione della Coppa di Francia. Continua positivamente la stagione del Marsiglia targato Tudor, che in casa del Tolosa riesce ad imporsi per 3-2, toccando quota 52 punti che gli consentono di restare a 5 lunghezze dalla capolista.

Momento positivo anche per il Monacò, il team monegasco dopo la bella vittoria ottenuta in Europa League dove per 3-2 ha saputo imporsi in casa del Leverkusen, ha saputo dare seguito anche in campionato dove in casa del Brest ha archiviato la pratica con un secco 2-1, toccando quota 50 punti che gli consentono di restare a due lunghezze dal Marsiglia. Smaltita l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa di Francia a cui fece seguito la sconfitta in campionato con il Lione, il Lens torna al successo e lo fa imponendosi per 3-1 su di un Nantes reduce dalla fatiche di Europa League in cui ha bloccato sul pari la Juventus. Successo importantissimo per il Lens che tocca quota 49 punti che gli permettono di portarsi ad una sola lunghezza dal Monacò e mettere nel mirino il Marsiglia.

Dopo la sconfitta subita in Europa League per mano dello Shakhtar il Rennes torna alla vittoria in campionato, dove con un secco 2-0 s’impone sul Clermont. Vittoria importantissima anche per il Lorient che tra le mura amiche supera per 3-0 l’Ajaccio, toccando quota 39 punti ed archiviando ufficialmente il discorso salvezza, stesso discorso per il Nizza che pur pareggiando per 0-0 con il Reims, conquista un buon punto con cui toccare quota 38 totali ed archiviare con anticipo il discorso salvezza, punto prezioso anche per il Reims che ora con 34 totali è sempre più vicino al mantenimento della categoria. Chi si muove in tale direzione è anche il Montpellier che imponendosi per 1-0 nello scontro diretto con il Troyes, tocca quota 26 punti compiendo un bel passo in avanti. Si muove anche lo Strasburgo che tra le mura amiche supera per 2-1 un’Angers ormai destinato alla retrocessione, chi invece prova a cambiare il proprio destino è l’Auxerre che superando per 2-1 il Lione, tocca quota 18 punti accorciando cosi a sole due lunghezze il distacco dalla zona salvezza.