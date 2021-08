Ligue 1: Nizza-Marsiglia sospesa, i tifosi invadono il campo. Psg no problem

Terza giornata di campionato scoppiettante in Ligue 1, dove a farla da padrone è stato il segno X, con le bellezza di ben 5 pareggi, di cui 4 per 1-1. Ad aprire il weekend è il PSG che in attesa dell’esordio di Messi, con un secco 4-2 liquida senza troppe difficoltà il Brest,grazie alle reti di: Herrera, Mbappè,Gueye,Di Maria, volando come ampiamente previsto in vetta alla classifica con ben 9 punti,il tutto sotto lo sguardo di Donnarumma seduto in panchina.

Ma alle spalle del team parigino cerca di farsi spazio l’Angers, che pur pareggiando per 1-1in casa del Bordeaux, tocca quota 7 punti ed aggancia il secondo posto. Avvio di stagione travolgente per la matricola Clermont Foot, che in casa del Lione fresco dell’arrivo di Emerson Palmieri, blocca il risultato sul 3-3, volando a sua volta a quota 7 punti,cominciando la prima storica stagione in Ligue 1 come meglio non poteva.

Avvio di stagione difficile per il Monacò, il team monegasco pur giocando in casa viene sconfitto per 2-0 dal Lens,a ciò si aggiunge anche la sconfitta patita nella gara di andata del preliminare di Champions League contro lo Shakhtar allenato da De Zerbi. Dunque tre sconfitte ed un solo pareggio sono troppo pochi per un team che lo scorso anno fece molto bene, non va meglio al Lilla che in casa del Saint’Etienne viene bloccato sul risultato di 1-1,per un totale di 2 pareggi ed una sconfitta, l’ultimo successo per la formazione campione di Francia risale a domenica 1 agosto quando riuscì nell’impresa di conquistare la Supercoppa di Francia ai danni del PSG.

Si muove il Rennes che imponendosi per 1-0 in casa del Nantes, conquista la prima vittoria stagionale, tocca quota 5 punti ed aggancia in classifica il Lens, prima vittoria stagionale anche il Montpellier che tra le mura amiche supera con un secco 3-1 il Lorient. Si muovono Metz e Reims, che pur bloccando il match sul risultato di 1-1, toccano entrambe quota 2 punti in classifica, stesso discorso per Strasburgo –Toryes che bloccando a loro volta il match sul risultato di 1-1 giocando a non farsi male portando a casa il primo punto stagionale.

Sospesa Nizza –Marsiglia sul risultato di 1-0 per la formazione della Costa Azzurra, a metà partita Payet viene colpito da una bottiglia d’acqua lanciata dagli spalti, il giocatore la rilancia tra la tifoseria,che senza pensarci carica a testa bassa entrando in campo e costringendo alla sospensione del match,cosa che non fa assolutamente bene a nessuno visto che per un anno gli stadi sono stati chiusi al pubblico.