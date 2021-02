Ligue 1: Paquetà trascina il Lione, tris PSG. Milik subito in gol

Ventitreesima giornata di campionato incandescente in Ligue 1,che in attesa del ritorno del turno infrasettimanale delle coppe europee, ha riscaldato e non poco il popolo transalpino. La capolista Lilla prova la fuga verso il titolo e lo fa imponendosi con un netto 3-0 in casa del Bordeaux, vittoria importantissima per la formazione dell’Alta Francia che vola a quota 51 punti,candidandosi per la conquista del titolo. Ma nella scia del Lilla resta ben saldo il Lione, che in Borgogna in casa del Digione grazie ad una rete dell’ex milanista Paquetà, non solo riesce ad imporsi per 1-0, ma conquista a sua volta tre punti pesanti con cui toccare quota 49 totali e continuare a veleggiare con due lunghezze di distacco dalla maglia rosa.

Ma sulle tracce del Lione resta il PSG, il team parigino dopo lo scivolone dello scorso weekend, tra le mura amiche del Parco dei Principi si rifà con gli interessi, imponendosi a sua volta con un secco 3-0 sul Nimes, schizzando cosi a quota 48 punti che gli consentono di tallonare da vicino il Lione. Ma se il PSG preme sulla formazione del Rodano, a sua volta deve guardarsi da un possibile attacco del Monacò, il club monegasco, ormai sembra aver trovato il giusto assetto e tra le mura amiche dello Stade Louis II ha saputo imporsi per 2-1 sul Nizza, volando cosi a quota 45 punti che gli consento di veleggiare a sole tre lunghezze dal PSG, che al momento si trova in una difficile situazione di classifica, perché non solo deve evitare che il Lione e Lilla allunghino, ma a sua volta continuare a correre per non essere attaccato dal club monegasco, il che renderà il girone di ritorno decisamente molto entusiasmante.

Discorso diverso per il Monacò meno preoccupato per il Rennes, distante ben 8 punti, il weekend di riposo sembra non aver giovato alla formazione della Bretagna, che pur giocando in casa, arriva con le batterie scariche tanto da venir bloccato sul pari per 1-1 dal Lorient,che in chiave salvezza conquista un punto d’oro. Discorso diverso per il Rennes che pur avendo ancora una gara da recuperare, avrebbe in caso di vittoria potuto accorciare il distacco dal Monacò, restando invece lontano ben 8 punti.

Del passo falso della formazione bretone ne approfittano il Metz che pur pareggiando per 1-1 con il Montpellier ha conquistato un punto prezioso volando a quota 35 punti,ed il Lens che nello scontro diretto con il Marsiglia ha saputo bloccare il match sul definitivo 2-2, conquistando a sua volta non solo un punto d’oro con cui agganciare in classifica il Metz, portandosi a due lunghezze di distacco dal Rennes, bloccando una diretta concorrente per la zona europea, che diventa un obiettivo alla portata sia del Metz sia della matricola Lens.

Momento difficile in casa Marsiglia, crollato psicologicamente dopo la sconfitta nella Supercoppa e messo al tappeto dalla contestazione della tifoseria sabato scorso, al momento l’arrivo di Milik non sembra aver portato quella qualità che il team provenzale cercava, per fare il definitivo salto in classifica. Tra chi rallenta c’è anche l’Angers, che non da seguito alla vittoria ottenuta nello scorso weekend, tanto da rientrare dalla trasferta di Reims con uno scialbo 0-0, che di fatto allontana ancora di più la formazione angioina dalla zona europea. Finisce 2-2 lo scontro salvezza tra Strasburgo e Brest, risultato che regala ad entrambe un buon punto, stesso discorso per il match tra Saint’Etienne e Nantes, chiuso con il risultato di 1-1.