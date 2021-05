Ligue 1: Pari Lille, poker PSG, per il titolo servono gli ultimi 90′ minuti

A dispetto di quanti pensavano che nella penultima giornata il campionato si sarebbe chiuso definitivamente ogni discorso, la Ligue 1 invece per nulla stanca di continuare a regalare emozioni e brividi, decide di voler chiudere in bellezza. Infatti per decretare il nuovo campione di Francia bisognerà attendere gli ultimi 90 minuti di campionato. Giocando in casa e con un Saint’Etienne ormai salvo, in tanti pensavano che il Lilla potesse vincere a mani basse, ma in realtà le cose sul campo vanno in maniera differente, perché soprattutto il Saint’Etienne che nella sua lunga storia ha vinto la bellezza di 10 titoli, di recitare il ruolo di sparring contro il Lilla non ci sta, facendo si che il team dell’Alta Francia il suo quarto titolo debba conquistarlo sudando. Cosi quella che sulla carta doveva essere una domenica di festa, ben presto si trasforma quasi in un incubo per i tifosi del Lilla,perché il Saint’Etienne costringe la capolista sullo 0-0, di tale risultato ne approfitta il PSG, il team parigino dopo aver centrato l’accesso alla finalissima della Coppa di Francia dove incrocerà il Monacò, e scacciato via l’amarezza della Champions League, sogna anche di poter agguantare anche lo scudetto.

Il tutto grazie ad un sonoro 4-0 rifilato al Reims, le reti di: Neymar, Mbappè,Marquinhos e Kean, consentono al team parigino non solo di vincere ma anche di toccare quota 79 punti e portarsi ad una sola lunghezza dal Lilla, riaprendo cosi di fatto il campionato a soli 90 minuti dalla fine. Ad arroventare il tutto ci pensa il Monacò che imponendosi per 2-1 sul Rennes, non solo fa un regale prezioso al Lens, ma al tempo stesso resta a due lunghezze dal PSG ed a sole 3 dal Lilla, con ancora 90 minuti da giocare il sogno del secondo posto resta più vivo che mai. Sulle tracce del Monacò resta a sua volta il Lione,che imponendosi per 5-2 sul Nimes che retrocede in Ligue 2 insieme al Digione, tocca quota 76 punti e sogna di poter chiudere la stagione al terzo posto, centrando la qualificazione per i preliminari di Champions League. Imponendosi per 3-2 sull’Angers, il Marsiglia tocca quota 59 punti, scavalca il Lens in classifica ed entra in piena zona Europa League, fine settimana da dimenticare per il team dell’Alta Francia sconfitto per 3-0 in casa del Bordeaux, ma la contemporanea sconfitta del Rennes, permette al Lens di restare a quota 56 punti e mantenere il sia pur minimo vantaggio di una lunghezza sul Rennes, che potrebbe significare fra una settimana qualificazione alla prima storica edizione della Conference League.

Successo importante per il Bordeaux che in attesa di tornare ai fasti di un tempo,visto che il team girondino può vantare in bacheca: 6 scudetti,4 Coppa di Francia, 3 coppe di Lega francese,3 Supercoppe ed 1 coppa intertoto, vola a 42 punti ed archivia la stagione con un’importante salvezza,chiaro però che in fase di mercato la società dovrà operare importanti cambiamenti. Arroventata anche la corsa salvezza, chi cerca la strada che conduce al mantenimento della categoria è il Nantes, che imponendosi per 4-0 sull’ormai retrocesso Digione,tocca quota 34 punti portandosi ad una lunghezza dal Lorient, che superando a sua volta un Metz ormai salvo, tocca quota 41 punti restando in piena zona salvezza,ma con ancora 90 minuti da giocare tutto può succedere. Stesso discorso per lo Strasburgo che superando per 2-0 il Nizza, vola a quota 41 punti,ma con alle spalle sempre un temibile Nantes,conquista un buon punto anche il Brest che pareggiando per 0-0 in casa del Montpellier, vola a 41 punti e si giocherà la salvezza nell’ultima di campionato, che si preannuncia arroventata ed imperdibile.