Ligue 1, pari PSG, il Lille si impone in casa del Reims, l’OM risorge

Se la scorsa settimana il pareggio del PSG non faceva notizia, la situazione non cambia molto altermine del weekend da poco concluso, però andando poi a vedere con occhio tecnico, si nota che sempre la formazione parigina in casa del Monacò impatta per 0-0. Dunque se soli 7 giorni fa il pari non faceva notizia, perché un po’ tutti lo catalogarono con i proverbiali: può capitare, ci sta, tanto siamo primi. Oggi la cosa cambia, certo non ci saranno cortei per le strade della Capitale, ne tanto meno contestazioni, ma all’alba del ritorno della Champions, approcciarsi con due pareggi sulle spalle obiettivamente non lascia molto tranquilli.

Di tale risultato ne approfitta il Brest che tra le mura amiche liquida con un secco 1-0 il Le Havre, portandosi a quota 46 punti e di fatto a 9 lunghezze dalla Capolista che nelle ultime due gare ha perso ben 4 punti, nei confronti della seconda in classifica. Il pari va bene anche al Moncò che resta terzo con 42 punti anche se il Lilla ormai fa sentire il fiato sul collo, vista la vittoria per 1-0 ottenuta in casa del Reims che gli ha cosi consentito di toccare quota 41 punti ed accorciare ad una sola lunghezza il distacco dal terzo posto ed a 5 dal secondo.

Chi rallenta è il Nizza che in casa del Tolosa viene superato per 2-1, di tale risultato ne approfitta il Lens che imponendosi per 3-0 sul Lione, tocca quota 39 punti portandosi ad una lunghezza dal Nizza, a due dal Lilla, ed a sole 3 dal Monacò, riaprendo cosi di fatto la corsa per il terzo posto, che ora diventa più arroventata che mai. Ma alle spalle del Lens, si muove in modo deciso il Marsiglia che superando per 5-1 il fanalino di coda Clermont, tocca quota 36 punti portandosi a sole 3 lunghezze dalla zona europea della classifica.

Chi rallenta è il Rennes che pur giocando in casa viene superato per 1-0 dal Lorient, chi prova a muoversi ma in chiave salvezza è il Metz che imponendosi per 2-0 in casa del Nantes, tocca quota 20 punti portandosi a 4 lunghezze dalla zona salvezza. Il solo pari di giornata giunge al termine del match tra Montpellier e Strasburgo, gara conclusa con il risultato di 2-2 che regala un buon punto ad entrambe, soprattutto al team padrone di casa che riesce ad accorciare il distacco dalla zona salvezza ad una sola lunghezza.