Ligue 1: Passo falso PSG, Monaco ok, Reims e Nizza si annullano

Nel weekend in cui Parigi ospita la tanto attesa Parigi- Roubaix, nonché regina della classiche monumento del Nord Europa ed autentica istituzione sportiva nel paese transalpino insieme al Tour De France, il pareggio per 1-1 del PSG con il Brest passa inosservato tanto più che la capolista ormai è sempre più vicina alla conquista del titolo, e quindi tirare un po’ il fiato in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League, in cui la formazione parigina incrocerà il Barcellona, non è cosa sbagliata. Chi non tira il fiato proprio come il campione del Mondo Van Der Poel, che dopo aver vinto il Giro delle Fiandre a pochi km di distanza, espugna anche la terra transalpina conquistando la Regina delle classiche monumento, è il Brest che imponendosi per 4-3 sul penultimo Metz, tocca quota 53 punti continuando cosi ad udire l’inno della Champions League.

Ma sulla ruota del Brest, resta ben saldo il Monacò, che imponendosi per 1-0 sul Rennes, tocca quota 52 punti, tenendo cosi apertissimo il discorso relativo al secondo posto. Lotta nella quale potrebbe rientrare anche il Lilla che liquidando con un secco 3-1 il Marsiglia, tocca quota 49 punti portandosi cosi a tre lunghezze dal Monacò ed a 4 dal Brest, decisamente più attardato il Nizza che impattando per 0-0 in casa di un Reims stanco per la semifinale della Coppa di Francia, in cui è stato eliminato dal PSG, tocca quota 44 punti che gli consentono di restare in quinta posizione anche se ad una sola lunghezza resta il Lens, che pur pareggiando per 1-1 con il le Havre, conquista un buon punto.

Superando per 3-1 il Nantes, il Lione tocca quota 38 punti ed archivia definitivamente il discorso salvezza, strizzando un occhi alla zona europea della classifica distante 5 lunghezze, anche se in casa lionese ora il vero obiettivo sarà la conquista della Coppa di Francia nella finale del prossimo 25 maggio, dove incrocerà il PSG. Giocando a non farsi male Tolosa e Strasburgo, tanto da archiviare lo scontro diretto con uno scialbo 0-0 che regala ad entrambe un punto in classifica in chiave salvezza, stesso discorso per il Montpellier che superando per 2-0 il Lorient, tocca quota 32 punti che gli consentono di compiere un altro passo verso il mantenimento della categoria.