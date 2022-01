Ligue 1: Poker PSG al Reims, Nizza secondo. Punti salvezza Bordeaux

La ventiduesima di campionato nonché la terza gara del nuovo anno al pari delle due precedenti, non ha lesinato emozioni e gol. Ad aprire il weekend è il match Lione-Saint’Etienne, gara vinta dal team padrone di casa per 1-0, risultato importantissimo per il team del Rodano che vola a quota 31 punti ed avvicina sempre più la zona europea della classifica. Discorso diverso per il Saint’Etienne sempre più ultimo e sempre più vicino alla retrocessione, chi rallenta è il Lilla, la formazione dopo aver vinto mercoledì scorso il recupero della gara con il Lorient, match in cui i campioni di Francia hanno saputo imporsi per 1-0, nel weekend era attesa una conferma e quel cambio di passo che non c’è stato, tanto da venir sconfitto per 2-0 in casa del Brest. Risultato importantissimo per il team della Bretagna che vola a quota 28 punti compiendo un passo importante verso la salvezza, discorso diverso per il Lilla che resta a 2 due lunghezze di distacco dalla zona europea.

Vittoria importantissima per il Marsiglia che imponendosi per 2-0 in casa del Lens, tocca quota 40 punti portandosi a sole due lunghezze dal secondo posto e quindi dal Nizza, che di rallentare pare non abbia proprio voglia tanto da imporsi a sua volta per 2-0 in casa del Metz. Prova a muoversi verso la zona europea anche l’Angers che tra le mura amiche liquida per 2-1 la pratica Troyes, toccando quota 29 punti. Rallenta lo Strasburgo, il team del Grand Est dopo aver vinto in scioltezza la gara di recupero con il Clermont imponendosi per 2-0 in trasferta, non gli riesce la stessa cosa nel weekend dove in casa del Bordeaux al termine di un match spettacolare e tirato è al formazione girondina ad avere la meglio tanto da imporsi per 4-3,mattatore del match il coreano UI-JO Hwang autore di una tripletta che a consentito al Bordeaux di conquistare tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Dopo la sconfitta patita contro lo Strasburgo nel match di recupero disputato mercoledì scorso, il Clermont cambia volto nel weekend in cui tra le mura amiche liquida per 2-1 il Rennes, volando cosi a quota 21 punti e compiendo un altro passo verso la salvezza. Discorso diverso per la formazione Bretagna alla quarta sconfitta nelle ultime 5 gare disputate, prova a muoversi in chiave europea anche il Nantes che tra le mura amiche supera con un largo 4-2 il Lorient, volando a quota 32 punti. Il tanto atteso spareggio in zona europea tra Montpellier e Monacò finisce 3-2 in favore del team padrone di casa, che vola a quota 34 punti ed aggancia il Rennes entrando cosi in lotta per un posto nelle tre competizioni europee. A chiudere il quadro è il match PSG-Reims, gara vinta dal team parigino con un largo 4-0 grazie alle reti di: Verratti. Ramos, Faes e Pereira, che spediscono la corazza a quota 53 punti e sempre più vicino al titolo, che ormai sembra essere in cassaforte.