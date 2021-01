Ligue 1: Prima vittoria per Pochettino, il Lione prova la fuga

Dopo un avvio d’anno spettacolare, il secondo match del 2021 nonché la diciannovesima gara stagionale in Ligue 1, si dimostra alla pari della prima giornata del nuovo anno, match clou della serata lo scontro diretto tra Rennes e Lione. Parte forte il team padrone di casa, tanto che al 20’ passa in vantaggio con Grenier, il Lione non reagisce ed il team della Bretagna raddoppia con Bourigeaud al 55’, quando ormai il match sembra passare agli archivi, il Lione risorge perché al 79’ Depay accorcia le distanze, tra scorrono tre minuti ed il belga Denayer firma il definitivo 2-2 che consente al Lione di rientrare a casa con un buon punto e continuare la fuga in vetta alla classifica. Secondo pareggio consecutivo per il Rennes, che a distanza di pochi giorni getta via l’occasione di poter accorciare su Lilla e PSG.

Dopo la sconfitta nella prima del giornata del nuovo anno, il Lilla torna al successo e lo fa imponendosi per 1-0 sul Nimes grazie alla rete del turco Ylmaz, il successo consente al team Dell’Alt Francia di volare a quota 39 punti restando agganciato alla scia del Lione. Stesso discorso per il PSG, il team parigino dopo aver aperto il nuovo anno con un pareggio, torna al successo imponendosi per 3-0 sul Brest, grazie alle reti Kean che raggiunge quota 10 gol in terra francese, il che fa felice e non poco Mancini in vista degli Europei, a cui hanno fatto seguito le reti di un ritrovato Icardi e Sarabia, che di fatto hanno firmato la prima storica vittoria dell’era Pochettino, che porta cosi a 4 i punti fino ad oggi conquistati sulla panchina parigina.

Dopo la bella vittoria ottenuta in apertura di anno, il Marsiglia in casa del Digione non va oltre il semplice 0-0, il punto va benissimo al team della Borgogna che vola a 14 totali compiendo un altro passo verso la salvezza matematica. Discorso diverso per il Marsiglia che tocca quota 32 punti, retrocede in sesta piazza ed esce momentaneamente fuori dalla zona europea della classifica, a spingere fuori il team provenzale è il Monacò.

Il club monegasco imponendosi per 3-0 sull’Angers in quello che era il secondo match clou della giornata, vola a quota 33 punti aggancia il quarto posto che vole l’Europa league e non la Conference League, scavalca il Rennes e porta a 6 le lunghezze di svantaggio dal PSG e Lilla. Discorso diverso per l’Angers che nonostante la sconfitta con i suoi 30 punti non è in zona europea ma resta molto vicino essendo distante tre sole lunghezze.

Torna a muoversi il Montpellier che dopo aver cominciato il nuovo anno con una sconfitta, pareggia per 1-1 con il Nantes, toccando quota 28 punti e portandosi cosi a due lunghezze dall’Angers. Il punto conquistato va benissimo anche al Nantes, che in tal modo tocca quota 17 totali che gli consentono di avere un vantaggio di ben 3 lunghezze sul Digione. Si muove anche il Bordeaux, la formazione girondina dopo aver pareggiato la prima del nuovo anno, ha saputo imporsi per 2-1 sul Lorient, toccando cosi quota 26 punti.

Dopo aver chiuso il 2020 con 5 pareggi ed un vittoria bloccando sul pari nel mese di dicembre prima il Lilla, per poi ripetersi in apertura di 2021, in cui ha bloccato sul pari il PSG, il Saint’Etienne crolla nello sconto diretto in casa del Remis, venendo superato per 3-1. Il successo consente al team del Grand EST di toccare quota 21 punti e compiere un bel passo verso la salvezza. In tale direzione si muove anche lo Strasburgo che superando per 1-0 il Lens, tocca quota 20 punti, chiude il quadro della giornata, il pari per 1-1 tra Metz e Nizza, che regala un buon punto in chiave salvezza ad entrambe.