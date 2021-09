Ligue 1: PSG a punteggio pieno, vittorie per Monaco e Lione, pari OM

In attesa tornino di scena le tre competizioni europee, la scena è tutta della Ligue 1 con il primo turno infrasettimanale dell’autunno che coincide con la settima di campionato. Nessun problema per il PSG che in trasferta nel Grand Est, grazie ad una doppietta di Hakimi supera per 2-1 il Metz, toccando quota 21 punti e candidandosi ormai con largo anticipo alla vittoria del campionato. Ma l’argomento principale in casa parigina più che i risultati in campionato, dove la corazza della Capitale è palesemente candidata alla vittoria finale,cosa che per tantissimi è anche scontata visto il ruolino di marcia e la rosa, è la questione Messi. Chiaro che per la pulce l’ambientamento a Parigi non è stato dei migliori,anche perché a dirla tutta il suo addio al Barcellona è stata una cosa forzata e non desiderata, ed il fatto che fino ad oggi non abbia segnato e Pochettino contro il Lione lo abbia richiamato in panchina,sono segni che indicano che entrare nello spogliatoio parigino da calciatore e non da leader è pesato parecchio alla pulce. A ciò si aggiunge la sua amicizia con Maxi Lopez,cosa non troppo ben vista da Icardi,tutto ciò sfociato nella non convocazione contro il Metz,che stando al referto medico dipesa da un colpo subito dall’ex pallone d’oro al ginocchio sinistro,ma per molti tifosi dietro la presunta ginocchiata ci sia altro.

Finisce 0-0 lo scontro diretto tutto in zona podio tra Angers e Marsiglia, risultato che alla fine va bene ad entrambe le formazioni premiato con un punto a testa che gli consente di proseguire la propria corsa alle spalle del PSG. Chi rallenta è il Lens, il team dell’Alta Francia pur giocando tra le mura amiche, viene superato per 2-1 dallo Strasburgo che a sua volta tocca quota 10 punti ed accorcia il distacco da Lens ed Angers a sole due lunghezze. Si muove il Lorient che imponendosi per 1-0 sul Nizza, vola a sua volta a quota 12 punti entrando in un trafficato centro classifica dove va ad incastrarsi anche il Lione, che superando per 3-1 il Troyes, tocca quota 11 punti. Seconda vittoria stagionale per i campioni in carica del Lilla che tra le mura amiche superano per 2-1 il Reims, toccando quota 8 punti, seconda successo stagionale anche per il Monacò che imponendosi per 3-1 sul Saint’Etienne, tocca a sua volta quota 8 punti.

Si muove anche il Rennes e lo fa in maniera decisamente tennistica visto il 6-0 con cui ha liquidato la matricola Clermont, spettacolo e reti sono stati i protagonisti nel pirotecnico 3-3 con cui si è concluso il match tra Montpellier e Bordeaux, risultato che regala ad entrambe un buon punto in classifica, a chiudere il quadro della giornata è la vittoria per 3-1 del Nantes, che tra le mura amiche ha liquidato la pratica Brest, volando a sua volta a quota 10 punti inserendosi cosi in un centro classifica più affollato del centro in ora di punta.