Ligue 1: PSG al comando, prima gioia per Grosso, Gattuso ko a Lens

Dopo lo stop rimediato al San Siro nella notte di Champions, che ha visto il Milan tornare in corsa per gli ottavi di finale, il PSG rialza subito la testa e lo fa imponendosi per 3-0 in casa del Reims, successo dunque importantissimo per la formazione parigina che complice il pari per 0-0 del Monaco’ in casa del Le Havre, fa si che i campioni in carica dopo tre mesi di duro inseguimento ritrovino la vetta della classifica. Del mezzo passo falso compiuto dalla formazione del principato, ne approfitta ma solo in parte anche il Nizza che in casa del Montpellier non va oltre lo 0-0, conquistando però un buon punto con cui riesce a portarsi al secondo posto con 26 totali, veleggiando ad una sola lunghezza dalla capolista.

Dopo il pari per 1-1 con il Bratislava in Conference League, il Lilla resta sulla stessa lunghezza d’onda anche in campionato, dove pur giocando in casa impatta sempre per 1-1, ma questa volta con il Tolosa. Nonostante la bella vittoria per 3-1 ottenuta in Europa League sul Panathinaikos, il Rennes in campionato paga dazio tanto da venir sconfitto a domicilio da Lione di Grosso, che conquista tre punti preziosi con cui provare a muovere la classifica. Si muove il Clermont che superando per ma sua volta per 1-0 il nello scontro diretto Lorient, tocca quota 9 punti portandosi a tre lunghezze dalla zona salvezza, chi viaggia in tale direzione è il Metz che imponendosi per 3-1 sul Nantes, raggiunge quota 13 punti totali.

A chiudere il quadro della giornata è il match tra Lens e Marsiglia, il team dell’Alta Francia dopo la sconfitta patita in Champions League, dov’è stato superato per 1-0 in casa del PSV, torna al successo in campionato dove supera per 1-0 la formazione marsigliese, portandosi a quota 16 punti ed accorciando a sole 4 lunghezze il distacco dalla zona europea. Discorso diverso per il Marsiglia di Gattuso fermo in classifica con soli 13 punti conquistati, che non bastano per tornare in Europa.