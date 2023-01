Ligue 1: Psg beffato all’ultimo. pari tra Marsiglia e Monaco. Lille ko

Giornata la ventesima in Ligue 1, che torna dopo la Coppa di Francia, dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale nella coppa nazionale eliminando il Brest, il Lens paga dazio tanto che in campionato in casa del Troyes non va oltre il pari per 1-1. Stesso discorso per il Marsiglia che dopo aver centrato il passaggio agli ottavi di finale della coppa di Francia eliminando il Rennes, paga la stanchezza profusa in coppa, tanto da venir bloccato a sua volta sul risultato di 1-1 dal Monacò, che non avendo disputato la coppa nazionale perché eliminato ai trentaduesimi, ha non solo risparmiato energie, ma preparato la partita al meglio conquistando un punto prezioso in chiave europea. Periodo nero per il Rennes, il team della Bretagna dopo l’eliminazione dalla coppa di Francia, accusa il colpo tanto da venir sconfitto nel derby della Bretagna per 2-1 in casa del Lorient, il successo consente al Lorient di volare a quota 35 punti portandosi a due sole lunghezze da cugini, entrando cosi in lotta per un posto in Europa.

Weekend amaro anche per il Lilla, il team dell’Alta Francia dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale nella coppa nazionale, stecca a sua volta in campionato dove viene sconfitta per 1-0 in casa del Nizza ormai fuori dalla coppa da tempo. Continua positivamente il cammino verso la salvezza del Clermont che in casa pareggia per 0-0 con un Nantes reduce dai 120 minuti di coppa, che l’hanno visto centrare il passaggio agli ottavi,risultato va bene ad entrambe, che in tal modo portano in classifica un buon punto. Dopo aver eliminato l’Ajaccio ai sedicesimi dalla coppa nazionale staccando il pass per gli ottavi, il Tolosa si ripete anche in campionato dove in casa dello Strasburgo ha saputo imporsi per 2-1, conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Paga dazio anche l’Auxerre, il team della Borgogna dopo aver stacco il pass per gli ottavi di finale in coppa di Francia, rallenta in campionato dove viene sconfitto per 2-0 dal Montpellier, che in tal modo vola a quota 20 punti compiendo un altro passo verso la salvezza, discorso diverso per l’Auxerre che ai successi di coppa, dovrà affiancare anche quelli in campionato se non vorrà dire addio alla massima categoria nazionale. Senza problemi il Brest che tra le mura amiche esorcizza l’eliminazione dalla coppa nazionale, imponendosi per 4-0 sul fanalino di coda Angers, che a dispetto di ogni pronostico ha staccato il pass per gli ottavi di finale in coppa, anche se in campionato con soli 8 punti conquistati sembra abbia il destino già scritto. Dopo aver conquistato il pass per gli ottavi di finale in coppa, il Lione si ripete anche in campionato, dove in casa di un Ajaccio ancora frastornato per la Coppa di Francia, il team del Rodano ha saputo imporsi per 2-0 volando a quota 28 punti.

Paga dazio per le fatiche di coppa anche il PSG, il team parigino dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale della Coppa di Francia, in campionato pur giocando in casa contro un Reims a sua volta reduce dalla coppa nazionale in cui a sua volta ha stacco il pass per gli ottavi, non riesce ad andare oltre il pari per 1-1. Risultato che premia la formazione ospite con un ottimo punto in classifica,con cui volare a quota 26 totali compiendo un altro passo verso la salvezza, ma al tempo stesso blocca la fuga del PSG, mantenendo aperto un campionato che sulla carta sarebbe a tale punto già chiuso.