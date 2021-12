Ligue 1: PSG e Mbappé inarrestabili, Monaco ko! Marsiglia al secondo posto

Dopo una tre giorni europea che ha regalato non poche emozioni visto che Lilla, Lione,Monacò e Rennes sono passate come prime nei rispettivi gironi di Champions,Europa e Conference League, a cui ha fatto seguito il secondo posto con annessa qualificazione agli ottavi del PSG,terzo ma qualificato per i playoff in Conference League anche il Marsiglia. Dopo l’emozioni europee, nel corso del weekend sono tornate quelle della Ligue 1, che ha visto andare in scena la penultima gara del 2021, dopo aver conquistato l’accesso ai playoff per la qualificazione agli ottavi di finale in Conference League, il Marsiglia torna a vincere anche in campionato e lo fa imponendosi per 2-0 sullo Strasburgo, toccando quota 32 punti ed agganciando il secondo posto.

Ma nella scia della formazione marsigliese resta ben saldo il Rennes, il team della Bretagna dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale della Conference League, in campionato rallenta tra le mura amiche, venendo sconfitto dal Nizza per 2-1,risultato che costa momentaneamente la seconda piazza in classifica, ma non mina quanto di buono fatto fino ad oggi. Successo importante per il team della Costa Azzurra che in classifica vola a quota 30 punti portandosi ad una sola lunghezza dal Rennes ed a sole due dal Marsiglia, infuocando e non poco la corsa per la prossima Champions League.

Si muove e con decisione anche il Montpellier che in casa del Brest non va per il sottile imponendosi per 4-0, toccando quota 28 punti che gli consentono di agganciare il quinto posto in classifica,ma con nel mirino Nizza, Rennes e Marsiglia. Rallenta il Lens che in casa del Nantes viene superato per 3-2, scivolando fuori dalla zona europea della classifica, distante però una sola lunghezza. Vittoria importante per il team della Loira che tocca quota 25 punti, compiendo in un solo colpo una doppia mossa sia in chiave salvezza che in chiave europea. Dopo aver entrambe passato il turno come prime nei rispettivi giorni di Champions ed Europa League, il big match tra Lilla e Lione, si conclude con uno scialbo 0-0 che regala tutto sommato un buon punto ad entrambe, che obiettivamente al momento non sembrano avere in campionato lo stesso passo avuto in Europa. Rallenta l’Angers che pur giocando tra le mura amiche, viene superato per 1-0 dalla matricola Clermont, che tocca quota 17 punti e compie un altro passo verso la salvezza.

Dopo il pari della scorsa settimana il Bordeaux torna alla vittoria e lo fa imponendosi per 2-1 in casa del Troyes, toccando quota 17 punti che gli consentono di distaccarsi dalla zona retrocessione. Chi prova a venir fuori dalla sabbie mobili è anche il Metz che superando per 4-1 il Lorient nello scontro diretto, tocca quota 15 punti ed aggancia il terzultimo posto che a fine stagione significherebbe playout. A chiudere il quadro della giornata è il big match tra PSG – Monacò, entrambe reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions ed Europa League, sulla carta il match si preannuncia scoppiettante ma una doppietta di Mbappè stende il team del Principato consentendo alla formazione parigina di volare a quota 45 punti conquistando con una giornata d’anticipo il titolo di campioni d’inverno,brindando al nuovo anno come meglio non poteva.