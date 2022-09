Ligue 1: PSG e Om provano la fuga, torna a vincere il Lille. Derby al Monaco

Giornata scoppiettante anche la sesta di andata in Ligue 1, dove il PSG non cambia passo ed in casa del Nantes senza troppi problemi grazie ad una doppietta di Mbappè ed una rete di Messi, riesce ad imporsi per 3-0. Non molla il Marsiglia di Tudor che a sua volta grazie alle reti di Gerson e Sanchez, riesce ad espugnare la Borgogna imponendosi per 2-0 in casa della matricola Auxerre, toccando quota 16 punti che gli consentono di far compagnia al PSG in prima classe. Rallenta il Lens che in casa del Reims non va oltre il pari per 1-1, di tale risultato ne approfitta il Lione che sfruttando il campo amico liquida con un pesante 5-0 l’Angers, certificando di fatto il difficile avvio di campionato della formazione angioina. Il successo consente al Lione di toccare quota 13 punti portandosi ad una sola lunghezza dal Lens, restando al tempo stesso nella scia del duo in fuga distante soli 3 punti.

Weekend positivo anche per il Lilla, il team dell’Alta Francia imponendosi per 3-1 in casa del Montpellier, tocca quota 10 punti agganciando il quinto posto in classifica che a fine stagione potrebbe significare qualificazione in Conference League, ma essendo ancora lungo il campionato ed il Lione distante soli tre punti, in casa Lilla nulla vieta di sognare. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Lorient che imponendosi per 1-0 in casa della matricola Ajaccio alla sesta sconfitta consecutiva, tocca quota 10 punti, aggancia il Lilla in classifica ed a sua volta sogna le notti magiche d’Europa.

Vittoria importante per il Clermont che superando per 2-0 la matricola Tolosa, tocca quota 9 punti compiendo un passo importante verso la salvezza, mettendo però nel mirino anche la zona europea, distante una sola lunghezza. Si muove anche il Rennes che pur pareggiando per 1-1 in casa del Troyes, conquista un buon punto con cui toccare quota 8, il pari va ben anche al team del Grand Est che in tal modo vola a quota 7 punti facendo un altro passettino verso la salvezza. Dopo un periodo difficile torna al successo al il Monacò, il club del Principato in casa del Nizza riesce ad imporsi per 1-0, tocca quota 8 punti che gli consentono di muovere la classifica. Il terzo pareggio di giornata giunge dalla Bretagna dove Brest e Strasburgo bloccando il match sul risultato di 1-1, portano entrambe a casa un buon punto.