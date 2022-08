Ligue 1: PSG inarrestabile, 7-1 al Lille. Nizza ko a sorpresa

Terza di campionato pirotecnica in Ligue1, dove il PSG asfaltando con un tennistico 7-1 il Lilla in una gara dove non c’è mai stata storia, tocca quota 9 punti e lancia un messaggio chiaro sul fatto che lo scudetto almeno per un’altra stagione resterà a Parigi, ma al tempo stesso la formazione parigina strizza un occhi anche alla Champions. La cura Galtier oltre che rinvigorire un Mbappè autore di una tripletta, sembra aver rigenerato anche Messi al terzo gol stagionale, Neymar autore di una doppietta tocca quota 4 reti realizzate, ma ad andare in rete non ci sono solo gli attaccanti,perché a completare il 7-1 contro il Lilla, ci pensa anche Hakimi.

Dunque ancora una volta l’avversario da battere o quantomeno provarci in campionato è il PSG, intanto alle spalle della formazione parigina si muove il Lens, il team dell’Alta Francia in casa del Monacò non va per il sottile tanto da imporsi per 4-1, risultato che gli consente di toccare quota 7 punti ed agganciare il secondo posto in classifica. Il tutto però in compagnia del Marsiglia guidato da Tudor, che superando per 2-1 il Nantes, tocca a sua volta quota 7 punti restando agganciato al Lens e nella scia del PSG. Si muove anche il Lione che superando a sua volta il Troyes per 4-1, tocca quota 6 punti agganciando il quarto posto e veleggiando con una sola lunghezza di distacco da Lens e Marsiglia, ma con la compagnia del Clermont che superando tra le mura amiche il Nizza per 1-0, tocca a sua volta quota 6 punti.

Corre veloce verso la quota salvezza il Tolosa che in casa pur pareggiando per 2-2 con il Lorient, conquista un ottimo punto in chiave salvezza, toccando quota 5 totali, il secondo colpo esterno di giornata giunge dalla Loira dove il Brest in casa dell’Angers ha saputo imporsi con un secco 3-1, toccando cosi quota 4 punti totali, avvio di stagione difficile per la formazione angioina ferma in classifica con soli 2 punti conquistati. Non va meglio alla matricola Ajaccio sconfitta in casa del Rennes per 2-1 e con in classifica ad oggi 1 solo punto conquistato. Si muove l’Auxerre, la terza matricola della Ligue 1 in casa del Montpellier riesce ad imporsi per 2-1, toccando cosi quota 4 punti e portandosi in un affollato centro classifica. Il solo ed unico pareggio di giornata giunge al termine del match tra Strasburgo e Reims, gara finita con il risultato di 1-1, che regala ad entrambe un buon punto in classifica.