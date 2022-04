Ligue 1: Psg no problem a Lorient, ok Monaco e Marsiglia. Pari Nizza

Archiviata la sosta per nazionale che tornerà di scena a giugno con le gare di andata della Nations League, ed in attesa del ritorno delle Coppe europee, in attesa di tutto ciò è tornata di scena nel weekend la Ligue 1 con le gare della trentesima giornata, dove non ha incontrato alcuna difficoltà il Marsiglia che in casa del Saint’Etienne ha saputo imporsi per 4-2, volando cosi a quota 56 punti ed allungando di ben tre lunghezze sulla diretta inseguitrice Rennes bloccato sul risultato di 1-1 in casa del Nizza. Duello, dunque, che senza dubbio terrà viva soprattutto in zona Champions l’attenzione del popolo transalpino fino al termine della stagione, intanto alle spalle del Rennes si muove lo Strasburgo che senza troppi clamori supera per 1-0 il Lens, tocca quota 51 punti aggancia in classifica il Nizza ed al tempo stesso anche il quarto posto, portandosi a due lunghezze dal terzo posto, rendendo cosi ancor più interessante la corsa per un posto in Champions.

Si muove anche il Monacò che in casa del Metz riesce ad imporsi per 2-1, conquistando tre punti pesanti che gli consentono di toccare quota 47 punti e compiere un altro passo verso la zona europea della classifica. Si muove anche il Lilla che tra le mura amiche pur impattando per 0-0 con il Bordeaux, conquista un buon punto che gli consente di toccare quota 47 punti,agganciare il Monacò e portarsi a 4 lunghezze dalla zona europea. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Lione che tra le mura amiche liquida per 3-2 un mai domo Angers, volando a quota 45 punti ma restando a 6 lunghezze dalla zona europea della classifica. Stesso discorso per il Nantes che imponendosi per 3-2 in casa del Clermont, tocca quota 45 punti ed aggancia in classifica il Lione , giocandosi le proprie chance per la conquista di un posto in Europa. In chiave salvezza si muove il Brest che imponendosi per 2-1 in casa del Montpellier, tocca quota 38 punti e compie un passo deciso verso la salvezza, ormai distante due sole lunghezze.

In tale direzione si muove anche il Troyes che superando per 1-0 il Reims nello scontro diretto, vola a quota 32 punti, momento difficile per: Clermont, Saint’Etienne, Metz e Bordeaux, tutte disperatamente alla ricerca di punti con cui cercare di evitare una drammatica retrocessione. A chiudere il quadro della giornata è il match tra PSG e Lorient, gara vinta senza alcuna difficoltà dalla formazione parigina che con un largo 5-1 in cui sono andate a rete tutte le stelle del team ossia: doppietta di Neymar, doppietta di Mbappè ed 1 rete di Mesi, consento al PSG di volare a quota 68 punti ed archiviare il discorso relativo al titolo, ma non di spegnere polemiche e mali umori che ruotano intorno allo spogliatoio parigino, viste le pesanti eliminazioni dalla Coppa di Francia e soprattutto dalla Champions League.

Questo ha lasciato il segno anche livello dirigenziale, infatti secondo Telefoot, Il cda del PSG è pronto a considerare Neymar cedibile, ma serviranno quasi 40 milioni per liberarsene. Il livello del brasiliano, infatti, quest’anno ha lasciato molto a desiderare ed il club valuta la cessione. Sulla stessa barca anche Messi, infatti Il presidente del Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, ha risposto alle domande sul possibile arrivo di Lionel Messi: “dipende da lui, da come vede la sua carriera dopo il mondiale, per noi sarebbe un grande piacere averlo, anche per i fan”. Messi ha il contratto in scadenza con il Psg nel 2023 e se decidesse di lasciare l’Europa, potrebbe tornare nel Newell’s, la squadra dove ha giocato quando era un ragazzino, prima di trasferirsi al Barcellona.Sul piede di partenza sembra essere anche essere Mbappè, ma se nel caso di Neymar e Messi la dirigenza parigina sarebbe anche disposta a liberarsene, la stessa cosa non è valida per la stella francese, infatti da quanto riporta l’Equipe, il Psg non ha ancora perso le speranze di riuscire a trattenere Kylian Mbappé, in scadenza a giugno. Oltre alla proposta economica, il club parigino vuole offrire la fascia da capitano al francese per convincerlo a rimanere. Dunque tra chi insegue la Champions e chi è pronto a fare le valigie, gli ultimi due mesi di campionato in Francia si presentano decisamente arroventati.