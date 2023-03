Ligue 1: PSG no problem, pari beffa Marsiglia. Tonfo Monaco

Dopo la disastrosa campagna europea culminata con l’eliminazione agli ottavi di Champions League, che fa seguito a quella nella Coppa di Francia, il PSG privo anche di Neymar out per il resto della stagione, il club parigino torna in campo e lo fa imponendosi per 2-1 in casa del Brest, risultato che consente al team parigino di continuare la propria corsa verso il titolo in campionato, raggiungendo la rete numero 3000 della propria storia in campionato, nonché la numero 138 di Mbappè in Ligue 1. Dati sicuramente interessanti ma che non cambiano l’esisto di una stagione che per metà è stata fallimentare, infatti la sola conquista del scudetto resta sicuramente ben poca cosa per un club che nel corso degli ultimi 10 anni, ha speso qualcosa come la folle cifra di due miliardi di euro senza mai centrare un trionfo europeo oppure un tris di successi tra campionato e coppe.

Dopo un periodo altalenante il Lens continua la propria corsa verso il secondo posto e la Champions, imponendosi per 4-0 in casa di un Clermont ormai prossimo alla salvezza. Rallenta il Monacò che tra le mura amiche viene superato per 1-0 dal Reims, che vola a quota 43 punti intravvedendo la zona europea della classifica. Della sconfitta del Monacò ne approfitta ma solo parzialmente il Rennes che in casa dell’Auxerre viene bloccato sullo 0-0, che regala al team della Borgogna un punto preziosissimo in chiave salvezza. Del pari del Rennes però non sa approfittarne il Lilla che pur giocando in casa viene a sua volta bloccato sul risultato di 3-3 dal Lione, restando cosi ad una sola lunghezza dalla zona europea.

Dopo il successo in Conference League in casa dello Sheriff, risultato che potrebbe spalancare le porte dei quarti di finale, il Nizza in casa del Nantes non va oltre il 2-2 che le regala sicuramente un buon punto restando però sempre a 4 lunghezze dalla zona europea della classifica. Successo importante per il Lorient che tra le mura amiche supera per 2-0 il Troyes, toccando quota 43 punti che gli consente in un solo colpo di archiviare il discorso salvezza ed al tempo stesso mettere nel mirino la zona europea della classifica. Successo importante in chiave salvezza anche per il Tolosa che superando per 2-0 un Angers ormai retrocesso, vola a quota 35 punti portandosi a 5 lunghezze dalla salvezza matematica.

Si muove anche il Montpellier che superando per 1-0 l’Ajaccio, tocca quota 33 punti compiendo un altro passo verso la salvezza. A chiudere il quadro della giornata è il pari per 2-2 tra Marsiglia e Strasburgo, nonostante il doppio vantaggio,il club marsigliese tra 88’ e 90’ viene recuperato da Aholou che blocca il risultato sul definitivo 2-2, che lascia aperta la corsa per il secondo posto.