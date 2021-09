Ligue 1: Psg ok, Marsiglia ko contro il Lens, Monaco in zona Champions

Giornata scoppiettante in Ligue 1, dove se da un lato il PSG vince tentando la fuga verso il titolo,dall’altro lato le rivali non restano alla finestra cercando di tenere il passo. Senza troppi problemi e grazie alla supporto del Parco dei Principi, il PSG tra le mura amiche grazie alle reti Gueye e Draxler, liquida con un secco 2-0 il Montpellier volando a quota 24 punti, fin qui non ci sarebbe nulla di strano,la cosa strana sono gli autori delle reti non proprio in cima alla classifica di dei cannonieri in casa parigina. Segno dunque che qualcosa non quadra come dovrebbe, se a ciò si aggiunge che Mbappè in campo senza pensarci su due volta ha letteralmente mandato a quel paese Neymar definendolo barbone, è chiaro che lo spogliatoio parigino stia per diventare una polveriera che ben presto avrà al suo interno diverse fazioni. A ciò ovviamente bisogna aggiungere le questioni Messi e Donnarumma, con la pulce non convocato ed il secondo perennemente in panchina,fa chiaramente capire che per Pochettino ci saranno dei mesi davvero difficili da vivere,infatti se la situazione dovesse sfuggire di mano è non sarebbe poi da escludere un clamoroso collasso della corazza parigina non solo in Champions ma anche in campionato.

Chi si muove è il Lilla, la formazione campione di Francia dopo un avvio di campionato difficile sembra aver trovato la giusta quadra, tanto da imporsi per 2-1 in casa dello Strasburgo, centrando la seconda vittoria consecutiva e la terza stagionale,ciò fa ben sperare l’intera tifoseria, stesso discorso per il Monacò che in casa della matricola Clermont, ha saputo imporsi con un secco 3-1 volando a quota 11 punti in classifica ed agganciando proprio il Lilla. Chi rallenta è il Lione che pur giocando in casa viene bloccato sul risultato di 1-1 dal Lorient, toccando a sua volta quota 12 punti, stesso risultato per l’Angers che dalla trasferta in casa del Troyes, rientra comunque con un buon punto toccando quota 13 punti,che gli consentono di agganciare in classifica il Lorient.

Di tali pareggi ne approfitta il Nizza corsaro in casa del Saint’Etienne dove ha saputo imporsi con un secco 3-0, che ha concesso al team della Costa Azzurra di volare a sua volta a quota 13 punti. Non vanno oltre il pari Bordeuax e Rennes, che nello scontro diretto a centro classifica vanno ad incastrarsi in un semplice 1-1, di ciò ne approfitta il Reims che tra le mura amiche supera con un secco 3-1 il Nantes, volando a quota 10 punti. Prova a muoversi il Metz che imponendosi per 2-1 sul Brest nello scontro diretto della bassa classifica, tocca quota 6 punti, chiude il quadro lo scontro diretto tutto in zona Europea tra Marsiglia e Lens, sono gli ospiti a spezzare gli equilibri del match dopo soli 9’ minuti di gioco, grazie al rigore trasformato Sotoca, il Marsiglia non reagisce ed il Lens ne approfitta tanto che al 27’si porta sul 2-0 grazie alla rete di Frankowski. Ma al 33’ arriva il primo lampo marsigliese con Payet che riapre il match firmando il 2-1, ed in chiusura di primo tempo su calcio di rigore trova la doppietta ed il 2-2 che manda agli archivi il primo tempo.

Il Lens non si scompone e nella ripresa torna in campo con la stessa mentalità del primo tempo, tanto che al 71’ con Said trova il definitivo 3-2, che consente al team dell’Alta Francia di volare a quota 15 punti, scavalcare in classifica proprio il Marsiglia, agganciare il secondo posto e portarsi a 9 lunghezze dal PSG.