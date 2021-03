Ligue 1: Psg show a Lione, agganciato il Lille in vetta che cade a Nantes

Weekend esplosivo in Ligue 1, che senza ombra di dubbio ha fatto si che l’intero popolo transalpino restasse incollato alla tv, fino al triplice fischio del posticipo. La capolista Lilla pur giocando in casa crolla clamorosamente sotto i colpi del Nimes, sarà stata l’eccessiva mancanza di cattiveria agonistica, il fatto di affrontare un avversario alla portata, ma senza dubbio il team dell’Alta Francia la combina grossa, venendo superato clamorosamente per 2-1, risultato che agli scommettitori più audaci avrà regalato un weekend da incorniciare. La vittoria consente al club dell’Occitania di toccare quota 29 punti e compiere un altro passo verso la salvezza, discorso diverso per il Lilla che accusa un’importante battuta d’arresto.

Dell’improvviso e non pronosticato stop della capolista, ne approfitta il PSG che in casa del Lione non va tanto per il sottile, match senza dubbio, visto con un occhio di riguardo dal C.T Macini, vista la presenza di ben 4 italiani in campo, De Sciglio nelle fila del Lione, Kean, Verratti e Florenzi in quelle del PSG. Parte benissimo la formazione parigina tanto che già al 2’ ha uno squillo con Kean, ma al 15’ Mbappè firma il momentaneo 1-0. La reazione del Lione è sterile e confusionaria ed al 32’ l’ex Parma, Pereira firma il 2-0, la ripresa si apre cosi come il primo tempo si era chiuso, dopo soli due minuti sugli sviluppi di un calcio di punizione, Di Maria pennella direttamente in porta firmando il 3-0, trascorrono soli 5 minuti e Mbappè scatta velocissimo quasi fosse un bolide della Nascar e davanti l’estremo difensore avversario, non sbaglia firmando il 4-0. Garcia dal il via ad una girandola di cambi ed al 62’ Slimani riapre il match portando il risultato sul 4-1,trascorrono 19 minuti ed Cornet realizza il definitivo 4-2. Il successo lancia il PSG in classifica che tocca quota 63 punti, aggancia il Lilla e riapre la corsa per il titolo, ovviamente bisognerà vedere come la formazione parigina assorbirà la doppia sfida con il Bayern Monaco in Champions League, e quanta energia sottrarrà in termini fisici e di concentrazione al campionato.

La sconfitta del Lione non solo per qualche settimana ha riaperto il discorso scudetto, ma riapre anche la corsa per il terzo posto, perché il Monacò liquidando con un secco 4-0 il Saint’Etienne, tocca quota 59 punti portandosi cosi il distacco dal terzo posto ad una sola lunghezza, ed avendo già affrontato Lilla, cosa che il Lione, dovrà ancora fare, è facile intuire che non sarebbe un’idea tanto fantascientifica vedere il Monacò in Champions la prossima stagione. Arroventata anche la corsa per il quinto posto che consentirà l’accesso in Europa con la neonata Conference League,il Lens risponde presente, ed imponendosi per 2-1 in casa dello Strasburgo vola a quota 48 punti e torna nuovamente quinto in classifica. Battuta d’arresto del Marsiglia che in casa del Nizza viene travolto per 3-0, ma nonostante lo stop resta a tre lunghezze dal quinto posto.

Vittoria pesante per il team della Costa Azzurra, che schizza a quota 39 punti compiendo un deciso passo verso la salvezza. Chi prova ad inserirsi nella corsa per la Conference League è il Rennes, il team della Bretagna imponendosi per 3-1 in casa del Metz, tocca quota 44 punti, accorciando cosi il distacco dal Marsiglia ad una sola lunghezza ed a 4 quello dal Lens, con ancora due mesi di campionato da dover giocare in casa Rennes sognano il ritorno in Europa, sia pur da una porta secondaria. Stesso discorso per il Montpellier che superando per 3-1 il Bordeaux, tocca a sua volta quota 44 punti e resta in scia per il quinto posto.

Discorso diverso per la formazione girondina a cui non resta solo che puntare alla salvezza, chi brinda al mantenimento della categoria è l’Angers, che pur pareggiando per 0-0 in casa del Brest, conquista un punto prezioso con cui toccare quota 40 ed archiviare con largo anticipo l’obiettivo stagionale,ed ora volando sulle ali dell’entusiasmo chissà che il team bianconero non punti anche al quinto posto. Il pari va bene anche al Brest che in tal modo vola a quota 35 punti ed avvicina sempre più la salvezza,stesso discorso per il Reims che imponendosi in casa dell’ormai retrocesso Digione, tocca quota 38 punti e compie un passo deciso verso la salvezza. Finisce 1-1 lo scontro diretto in zona salvezza tra Nantes e Lorient, che vista la classifica di entrambe le formazioni, regala un buon punto a testa. Dunque tra la corsa per il titolo e quella europea, la Ligue 1 senza dubbio fino al termine della stagione continuerà con il regalare non poche emozioni.