Ligue 1: PSG verso il titolo, frenata OM! Vincono Lione e Tolosa

Nella domenica di Pasqua e dalla tanto attesa classica monumentale Parigi – Roubaix che di fatto fa da apri pista ad i grandi giri, vinta dal “marziano” delle due ruote Van Der Poel, la Ligue 1 manda agli archivi la trentesima di campionato,giornata in cui dopo due sconfitte consecutive il PSG torna al successo e lo fa imponendosi per 2-0 in casa del Nizza. Il successo consente al team parigino di allungare in maniera importante in classifica, ma di fatto la cura Galtier non ha portato i frutti sperati perché il solo scudetto obiettivamente è ben poca cosa con la corazzata, a propria disposizione. Ma nonostante il successo in casa PSG si apre un giallo, infatti non sono passati inosservati i fischi indirizzati a Messi, la presa di posizione degli ultras è forte, ed appare anche molto strana. Ma non cosi strana per i tifosi del PSG, che per quanto possano essere contenti del successo nei mondiali della Pulce, a scapito del beniamino di casa Mbappè nonché della propria nazionale, sono molto adirati per i risultati deludenti del club, ed hanno quindi preso di mira l’argentino, incuranti della sua storia, della sua carriera e dei suoi numeri. I motivi della contestazione sembrano molteplici, in ultimo anche un rinnovo in bilico, che di questo passo sfumerà.

Come rischia di sfumare il secondo posto del Marsiglia che in casa di un Lorient ormai salvo non riesce ad andare oltre il pari per 0-0, cosi ne approfitta il Lens che tra le mura amiche liquida lo Strasburgo per 2-1, volando a quota 63 punti che non solo gli consentono di staccare di due lunghezze il Marsiglia, ma anche di accendere i riflettori sul big match di sabato prossimo contro il PSG, in quello che sarà lo scontro diretto tra le prime due della classe. Non va oltre il pari per 2-2 anche il Monacò, bloccato in casa di un Nantes con il morale a 1000 dopo aver conquistato l’accesso alla finale della Coppa di Francia, dove incrocerà il Tolosa sabato 29 aprile,anche se in campionato con soli 31 punti conquistati i canarini sono ancora alla ricerca della salvezza matematica. Rallenta clamorosamente il Lilla che in casa del fanalino di coda Angers, viene superato per 1-0, ma di tale risultato non sa approfittarne il Rennes sconfitto per 3-1 in casa del Lione.

Chi brinda alla salvezza è il Clermont che imponendosi per 2-0 sul Troyes, tocca quota 40 punti ed archivia l’obiettivo stagionale, chi avvicina tale obiettivo è il Tolosa che nonostante le fatiche profuse nella semifinale della Coppa di Francia, che ha visto il team dell’Occitania staccare il pass per la finalissima tornando cosi a lottare per un titolo dopo la vittoria della Ligue 2 dello scorso anno, ha saputo ripetersi anche in campionato dove superando per 2-1 il Montpellier, tocca quota 38 punti compiendo un passo deciso verso la salvezza. Chi si muove in tale direzione è anche l’Auxerre che riesce ad imporsi per 3-0 nello scontro diretto contro l’Ajaccio, volando a quota 29 punti, ricacciando però al penultimo posto i team della Corsica. Chiude il quadro della giornata il pari per 1-1 tra Reims e Brest, risultato che va benissimo soprattutto al team Bretagna che tocca quota 28 punti e compie un altro passo verso la salvezza.