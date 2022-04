Ligue 1: PSG verso il titolo, ok Marsiglia e Monaco! Cade il Nizza

Dopo una tre giorni europea che ha visto il Lione pareggiare per 1-1 a Londra in casa del West Ham in Europa League, ed il Marsiglia imporsi per 2-1 sul Paok in Conference League, nel weekend è tornata di scena la Ligue 1 con le gare della trentunesima giornata di campionato. Tutto facile per il PSG che in casa della matricola Clermont ha saputo imporsi per 6-1,blindando ulteriormente la conquista del titolo che ormai conti alla mano è volato a Parigi già da un pezzo, aumentando però ancor di più le polemiche per le clamorose uscite di scena dalla Coppa di Francia e soprattutto dalla Champions League, cosa che al popolo parigino non è andata giù.

Il successo ottenuto in casa del Clermont, ha permesso a Messi di entrare nella storia della Ligue 1, infatti la pulce è il primo giocatore nella storia del massimo campionato francese, in cui per due partite della stessa stagione, ha realizzato una tripletta di assist. L’altra partita in cui avevo sfornato tre passaggi vincenti fù lo scorso 28 novembre contro il Saint-Etienne. Il numero 30 dei parigini, dopo un inizio di stagione molto complicato, ora sembra aver trovato quella continuità che gli mancava, questa per i tifosi del PSG, potrebbe essere una buona notizia in vista della prossima stagione, con il sogno Champions più vivo che mai. L’ex Barcellona, nella classifica degli assist, è secondo solo a Kylian Mbappé (14 a 13 per l’ex Monaco), chiaro che visti tali dati dopo la pesante eliminazione dalla Coppa dei Campioni per mano del Real Madrid, nella prossima stagione per la pulce l’imperativo sarà vuole fare di tutto per conquistare quel trofeo che a Parigini sognano da tempo.

Se la corsa per il titolo è ormai archiviata, non lo è quella per la Champions e per il secondo posto che permette di accedere direttamente alla fase a giorni, posizione attualmente occupata dal Marsiglia che imponendosi per 2-0 sul Montpellier non solo conquista tre punti preziosi che gli consentono di toccare quota 59 totali, ma anche di dar seguito alla vittoria ottenuta in Conference League, in cui il club della Costa Azzurra può concretamente puntare all’accesso in semifinale. Sempre vivo alle spalle del Marsiglia resta il Rennes che imponendosi per 3-2 in casa del Reims, tocca quota 56 punti restando aggancia al terzo posto ma soprattutto alla scia del Marsiglia distante sole tre lunghezze. Chi cerca un pass per l’Europa è anche lo Strasburgo che pur pareggiando per 1-1 con il Lione, tocca quota 52 punti, aggancia il quarto posto mettendo nel mirino il Rennes, ma soprattutto sognando le notti magiche d’Europa. Il solo punto conquistato dal Lione ovviamente non basta per agguantare la zona europea della classifica, dalla quale il team del Rodano ha un distacco di ben 5 punti,distacco recuperabile sempre che qualcuno li davanti cominci a fermarsi,cosa difficile ma non impossibile, ciò quindi spingerà il club a far bene nell’attuale edizione dell’Europa League in cui è in corsa per le semifinali.

Chi rallenta la propria corsa per l’Europa è il Nizza che in casa del Lens viene superato con un secco 3-0, il successo consente al team dell’Alta Francia di toccare quota 47 punti ed accorciare il distacco dalla zona europea a sole 4 lunghezze. Della sconfitta del Nizza ne approfitta il Monacò che imponendosi per 2-1 sul Troyes, tocca quota 50 punti portandosi ad una sola lunghezza dal club della Costa Azzurra e quindi dalla zona europea, alla quale prova ad avvicinarsi anche il Lilla che pareggiando per 1-1 in casa dell’Angers, si porta a quota 48 punti, accorciando il distacco a sole 3 lunghezze. Il punto guadagnato va bene anche alla formazione angioina che tocca quota 33 punti compiendo un altro passo verso il mantenimento della categoria. La seconda goleada di giornata dopo quella del PSG, arriva dalla Bretagna dove il Lorient tra le mura amiche strapazza per 6-2 il Saint’Etienne, tocca quota 31 punti compiendo un altro passo verso la salvezza.

Discorso diverso per il team della Loira terzultimo in classifica con 27 punti, ma con una sola lunghezza di svantaggio dalla zona salvezza. Si muove anche il Bordeaux che tra le mura amiche supera per 3-1 il Metz nello scontro diretto, conquistando tre punti pesantissimi con cui schizza a quota 26 totali, lascia l’ultima piazza della classifica portandosi a sole due lunghezze dalla zona salvezza. A chiudere il quadro è il pari per 1-1 tra Brest e Nantes, risultato che va bene solo al team padrone di casa che in tal modo tocca quota 39 punti e può considerare archiviato il discorso salvezza.