Ligue 1, spettacolo a Brest, 3-3 col Lille. Ok il PSG, bene lo Strasburgo

Si è conclusa la prima giornata di Ligue 1, con una domenica che ha regalato i primi tre punti ai campioni di Francia e d’Europa del PSG che, in serata, hanno sbancato Nantes con il goal decisivo di Vitinha al 67’. Una partita dominata dai parigini, che avevano anche trovato il raddoppio con Ramos al 76, annullato per fuorigioco.

Nel pomeriggio invece, è stato spettacolo a Brest: 3-3 tra i padroni di casa e il Lille, con gli ospiti che si sono portati prima sullo 0-2 grazie ai goal dell’intramontabile Giroud prima e di Haraldsson poi, ma che sono stati raggiunti dalla doppietta di Doumbia, a cavallo tra primo e secondo tempo. Lille ancora in vantaggio al 66’ grazie al goal di Mukau, ma il Brest riesce a pareggiare al 75’ grazie a Le Cardinal.

Amaro invece nella massima serie francese del Paris FC, che perde contro l’Angers fuori casa per 1-0. Decisivo il goal al 9’ di gioco di Lepaul, con i padroni di casa che sono rimasti in dieci uomini al 57’ a causa dell’espulsione di Mouton.

Stesso risultato tra Auxerre e Lorient, con i padroni di casa che trovano la vittoria grazie al goal di Sinayoko ad inizio secondo tempo. Auxerre che ha avuto anche l’opportunità di raddoppiare, ma Casimir fallisce un calcio di rigore. Successo dello Strasburgo sul campo del Metz nel finale, grazie al colpo di testa decisivo di Panichelli su assist di Bakwa arrivato nel finale di gara, all’86’, che consegna i primi tre punti alla squadra allenata da Rosenior.