Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Ligue 1

Ligue 1, spettacolo a Brest, 3-3 col Lille. Ok il PSG, bene lo Strasburgo

Decide una rete del portoghese a metà ripresa. Brest-Lille 3-3, sorridono Angers, Auxerre e Strasburgo

Ago 18, 20251 Lettura
PASADENA, CALIFORNIA - JUNE 15: Vitinha #17, Lee Kang-in #19 and Joao Neves #87 of Paris Saint-Germain celebrate following the team's victory in the FIFA Club World Cup 2025 group B match between Paris Saint-Germain FC and Club Atletico de Madrid at Rose Bowl Stadium on June 15, 2025 in Pasadena, California. (Photo by Sean M. Haffey - FIFA/FIFA via Getty Images)

Si è conclusa la prima giornata di Ligue 1, con una domenica che ha regalato i primi tre punti ai campioni di Francia e d’Europa del PSG che, in serata, hanno sbancato Nantes con il goal decisivo di Vitinha al 67’. Una partita dominata dai parigini, che avevano anche trovato il raddoppio con Ramos al 76, annullato per fuorigioco.

Nel pomeriggio invece, è stato spettacolo a Brest: 3-3 tra i padroni di casa e il Lille, con gli ospiti che si sono portati prima sullo 0-2 grazie ai goal dell’intramontabile Giroud prima e di Haraldsson poi, ma che sono stati raggiunti dalla doppietta di Doumbia, a cavallo tra primo e secondo tempo. Lille ancora in vantaggio al 66’ grazie al goal di Mukau, ma il Brest riesce a pareggiare al 75’ grazie a Le Cardinal.
Amaro invece nella massima serie francese del Paris FC, che perde contro l’Angers fuori casa per 1-0. Decisivo il goal al 9’ di gioco di Lepaul, con i padroni di casa che sono rimasti in dieci uomini al 57’ a causa dell’espulsione di Mouton.

Stesso risultato tra Auxerre e Lorient, con i padroni di casa che trovano la vittoria grazie al goal di Sinayoko ad inizio secondo tempo. Auxerre che ha avuto anche l’opportunità di raddoppiare, ma Casimir fallisce un calcio di rigore. Successo dello Strasburgo sul campo del Metz nel finale, grazie al colpo di testa decisivo di Panichelli su assist di Bakwa arrivato nel finale di gara, all’86’, che consegna i primi tre punti alla squadra allenata da Rosenior.

0 Shares

Articoli correlati

Ligue 1: Lione e Tolosa corsari in trasferta, vittoria per il Monaco

Ago 17, 2025

Ligue 1: De Zerbi stecca la prima: il Rennes vince 1-0

Ago 16, 2025

Il Nizza sorprende il PSG, Marsiglia e Lilla, lotta per il secondo posto

Apr 28, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.