Ligue 1: Tris per Monaco e Lione. Pari Lille, Montpellier a -2 dal Psg

Dopo la tre giorni europea totalmente da dimenticare per la Francia, viste le sconfitte rimediate da: Rennes con il Chelsea, dal Marsiglia con il Porto, e dal Nizza con lo Slavia Praga,in cui spicca il pari del Lilla con il Milan come unico risultato utile, nel weekend l’attenzione del popolo transalpino è tornata tutta a focalizzarsi sulla Ligue 1. Il PSG pur non giocando in Champions non sfrutta a dovere il turno di riposo avuto, tanto che in casa viene bloccato dal Bordeaux sul risultato di 2-2. Il PSG scende in campo con il tiro azzurro composto da: Florenzi, Verratti e Kean, ma sono gli ospiti ad aprire il match al 10’ grazie ad un’autorete di Pembelè, ma al 27’ Neymar su calcio di rigore ristabilisce la parità. Trascorre un minuto e per la gioia di Mancini, Kean firma il 2-1, il Bordeaux non ci sta ed al 60’ con Adli servito da Ben Arfa, trova il definitivo 2-2.

Il pareggio consente si al team parigino di compiere un piccolo in avanti, ma solo piccolo, perché il Lione sfruttando a dovere il passo falso della capolista, liquida con un secco 3-0 il Reims, volando a quota 23 punti che gli consentono di agganciare il secondo posto in classifica, veleggiando con due lunghezze di distacco dalla capolista. Dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana con il PSG, il Monacò sembra aver ingranato la giusta marcia, tanto che imponendosi per 3-0 sul Nimes, vola a sua volta a quota 23 punti, in compagnia del Montpellier che superando per 1-0 il Lorient, tocca quota 23 punti ed aggancia il trenino delle formazioni ferme al secondo posto, ravviando e non poco il campionato.

Chi prova ad inserirsi in tale contesto è il Marsiglia, il team della Provenza supera con un secco 3-1 il Nantes, volando a quota 21 punti, ma a suo favore c’è il fatto di dover ancora recuperare la gara rinviata con il Nizza, match dal quale se il Marsiglia dovesse uscirne vittorioso compirebbe un deciso passo verso il vertice della classifica. Chi rallenta è il Rennes, il team della Bretagna pur se partito benissimo ad inizio stagione, non ha poi saputo gestire la pressione ed il fatto di dover giocare due volte nel giro di pochi giorni, venendo cosi schiacciato dal peso della vetta della classifica e dal doppio impegno in Champions, tanto da rallentare vistosamente non solo in Europa ma anche in campionato, infatti con lo Strasburgo non è andato oltre il pari per 1-1.

Chi prova a riprendersi è l’Angers, la formazione angioina imponendosi per 3-1 in casa del Lens in quello che era un autentico scontro diretto, tocca quota 19 punti, aggancia in classifica il Rennes ed accorcia il distacco dal sesto posto a sole due lunghezze, tenendo cosi vivo il sogno di poter entrare in Europa tramite l’Europa Conference League. Ma alle spalle dell’Angers si muove il Brest, che superando per 2-0 il Metz, tocca quota 18 punti ed a sua volta può coltivare sogni europei. In chiave salvezza chi da segni di risveglio è senza dubbio il fanalino di coda Digione, che superando per 3-1 il Nizza, tocca quota 7 punti provando cosi a muoversi dalle sabbie mobili della classifica.

Dopo il pareggio per1-1 con il Milan in Europa League, il Lilla non si discosta da tale risultato perché in casa del Saint’Etienne, non va oltre l’1-1, ma il pari alla formazione dell’Alta Francia va benissimo perché tocca quota 23 punti, aggancia in classifica: Montpellier, Monacò e Lione, restando a due lunghezze dal PSG. Una cosa è dunque chiara da qui a Natale in Ligue 1 ne vedremo delle belle.