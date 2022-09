Ligue 1: Vincono PSG e Marsiglia, Monaco ko! Fonseca ko con il Nizza

Quinta di campionato spettacolare in Ligue 1, dove continua il duello tra il terzetto in fuga al termine di una giornata che non ha lesinato emozioni e reti. I campioni in carica del PSG senza alcun tipo di problema in casa del Tolosa grazie alle reti di: Neymar, Mbappè e Bernat riescono ad imporsi per 3-0 schizzando a quota 13 punti. Ma ben saldi alla corazzata parigina restano il Lens ed il Marsiglia, il team dell’Alta Francia sfrutta bene il fattore casalingo tanto da liquidare la pratica Lorient con un sonoro 5-2, più tirato il match del Marsiglia che giocando a sua volta in casa, grazie alla rete di Gueye riesce ad avere ragione del Clermont, imponendosi per 1-0 e schizzando a sua volta a quota 13 punti.

Ma nella scia del terzetto in fuga resta ben saldo il Lione che imponendosi per 2-1 sulla matricola Auxerre grazie alle reti di Tete ed Ekambi, vola a quota 10 punti restando a tre lunghezze di distacco dai battistrada. In tale contesto prova a farsi largo il Montpellier che liquidando con un secco 2-0 la matricola Ajaccio, tocca quota 9 punti portandosi cosi ad una lunghezza dal Lione, ed a sole 4 dal trio in fuga. Si muove anche il Rennes, il team della Bretagna sfruttando il turno casalingo liquida con un secco 3-1 il Brest, toccando quota 7 punti ed agganciando in classifica Lorient, Auxerre ed il Lilla sconfitto in casa dal Nizza per 2-1.

Momento nero per il Monacò, il team del Principato non da seguito all’ottimo pareggio conquistato nel passato weekend a Parigi, dimostrando di non aver ancora smaltito le scorie per l’eliminazione in Champions League, tanto da venir superato in casa con un pesante 4-2 dal Troyes, che vola cosi a quota 6 punti andando ad incastrarsi in un affollatissimo centro classifica. Momento difficile anche per l’Angers che pur giocando in casa non sfrutta il campo amico, tanto da venir strapazzato dal Reims per 4-2, il solo ed unico pareggio di giornata giunge al termine del match tra Strasburgo e Nantes, risultato che premia entrambe le formazioni con un buon punto in classifica.

Dunque dopo 5 giornate se per tanti il campionato sarebbe già stato chiuso in favore del PSG, che resta sempre la candidata numero 1 per la vittoria del titolo, in moltissimi grazie a Lens, Marsiglia e Lione debbono ricredersi, ma oltre ad un bel duello ai vertici della classifica, anche la zona mediana promette scintille con tanti club che cercheranno il sorpasso vincente che possa condurli alla salvezza o in Europa. Non meno intensa si preannuncia la corsa salvezza che al momento vede impegnate Brest, Strasburgo,Angers ed Ajaccio con molto vicine Monacò e Nizza, dunque la stagione francese sotto tutti i punti di vista promette scintille.