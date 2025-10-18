Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

L’Inter agguanta la testa della classifica vincendo contro la Roma

Ott 18, 20251 Lettura
AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 17: Marcus Thuram of Internazionale celebrates scoring his team's second goal with team mates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between AFC Ajax and FC Internazionale Milano at Johan Cruijff Arena on September 17, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Roma affronta l’Inter di fronte al pubblico amico con la voglia di non perdere certe posizioni ambiziose. Diverse le storie che sarebbero da raccontare su ambo le compagini ed i due tecnici seduti sulle rispettive panchine. Dopo le splendide stagioni con il Genoa, Gian Piero Gasperini viene chiamato nell’era post-Mourinho dal Biscione salvo poi essere esonerato. L’allenatore di Grugliasco andrà al Palermo, tornerà al Grifone e scriverà la storia contemporanea dell’Atalanta prima di approdare alla Roma (ironia della sorte in un’epoca post-Mourinho). Sul fronte interista mister Chivu ha giocato e vinto con la Roma, prima di andare proprio a Milano in casacca ambrosiana. Da lì la storia d’amore anche come allenatore, prima delle giovanili e poi della Primavera, l’avventura al Parma è solo l’antipasto di questa stagione. Il match si incanala subito verso il fiume nerazzurro, al 6’ un errore grossolano della retroguardia giallorossa regala spazio a Bonny che non ci pensa due volte a compiere una cavalcata magistrale e gonfiare la rete alle spalle di Svilar. La squadra di Gasperini si ricompone ed al 13’ ha la prima occasione del match con Cristante. Alla mezz’ora è nuovamente la compagine di casa a sfiorare la rete con Wesley che mette in mezzo un pallone pericoloso ma nè Celik e nè Soulè ci arrivano. La prima frazione si conclude con il vantaggio dell’Inter. Il secondo tempo si apre con la ghiotta occasione di Dybala prima e di Celik cinque minuti più tardi. A venti minuti dal termine è Bastoni ad andare vicino al raddoppio, prima delle due occasioni mancate da Dovbyk. L’Inter agguanta in testa alla classifica la Roma ed il Napoli vincendo allo Stadio Olimpico di misura.

Roma 0 – 1 Inter
(Bonny)

Embed from Getty Images

0 Shares
Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

Articoli correlati

Serie A LIVE: Roma-Inter in diretta

Ott 18, 2025

Il Torino vince di misura contro il Napoli. Decisivo l’ex Simeone

Ott 18, 2025

Lecce e Sassuolo non si fanno male: al Via del Mare finisce 0-0

Ott 18, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.