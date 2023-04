L’Inter ha scelto il dopo Dumfries, è Dodò della Fiorentina

Una prima parte di stagione non convincente per Dodo’, una prima parte di stagione nella quale le critiche arrivate sono state tante per il terzino viola; arrivato a Firenze nel Luglio 2022, la Fiorentina lo ha acquistato per 15 milioni di euro e viste le sue qualità ammirate anche in Champions League e in Europa League con la maglia dello Shaktar Donetsk doveva essere uno dei migliori acquisti, in tanti si aspettavano fin da subito prestazioni importanti da parte del giocatore brasiliano che però, soprattutto nella prima parte di stagione non sono arrivate, complice un ambientamento non semplice dovuto soprattutto a quei 7 lunghi, lunghissimi mesi nei quali Dodò si è dovuto fermare a causa della guerra in Ucraina e complice un adattamento a un calcio completamente diverso rispetto a quello ucraino.

Nella seconda parte di stagione però la musica è completamente cambiata, Dodò ha avuto una crescita esponenziale, sia in fase offensiva ma soprattutto in quella difensiva, è diventato uno dei giocatori più incisivi della Fiorentina, adesso sta finalmente dimostrando che quei 15 milioni di euro spesi in estate dalla società viola, sono più che giustificati per un terzino che al momento risulta essere tra i migliori nel suo ruolo nel nostro campionato, il suo rendimento nelle ultime settimane ha fatto completamente ricredere tutti gli scettici.

Il merito è tanto di De Zerbi quanto di Italiano, due allenatori che hanno completamente trasformato Dodò, lo hanno reso un giocatore di livello internazionale e a proposito di internazionale, adesso l’Inter lo ha messo nel mirino per il dopo Dumfries, ma la Fiorentina ha già fatto sapere di non volersi sedere al tavolo delle trattative per offerte inferiori a 50 milioni di euro, perché adesso la Fiorentina, che per prima ha creduto nel terzino brasiliano investendo 15 milioni di euro, non vuole di certo farne a meno, non vuole farselo scappare proprio sul più bello, perché questo è solo l’inizio dell’avventura di Dodò in maglia viola.