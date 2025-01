L’Inter non sbaglia, Empoli sconfitto 3-1! Nerazzurri a -3 dal Napoli

Recita il vecchio adagio che una squadra è davvero grande quando, pur giocando male, riesce a vincere. In questo senso non sorprende quindi che l’Inter sia riuscita a imporsi sull’Empoli, 3 a 1 il risultato finale, lanciando l’ennesimo guanto di sfida al Napoli di Conte, in quella che sembra ormai una volata a due per il titolo. Inzaghi, assente per squalifica, opera un parziale turnover, schierando dall’inizio Taremi e Zielinski, D’Aversa conferma il suo 11 standard con Colombo come unico riferimento in avanti.

Il primo brivido è per i nerazzuri, ma non ha a che fare con una qualche occasione o pericolo. Al 10′ Lautaro rimane a terra dopo un duro scontro di gioco con il difensore empolese, fortunatamnete l’ipotesi di un infortunio serio viene scongiurata un paio di minuti dopo con l’argentino che rientra in campo, facendo tirare un sospiro di sollievo al pubblico nerazzuro presente nonostante il freddo. La prima occasione arriva al 13′, ed è proprio Lautaro in rovesciata dal centro dell’area a trovare il riflesso felino di Vazquez che smanaccia abilmente. Sembra l’incipit dell’imminente monologo nerazzuro che invece si limita a balbettare creando un paio di occasioni, con Lautaro che colpisce il palo esterno al 30′ da dentro l’area di rigore e con una ripartenza di Dumfries, il migliore in campo, che serve in area un pallone invitatissimo, intercettato da una prodezza difensiva del capitano biancazzurro Grassi, a chiusura di primo tempo.

L’inizio del secondo tempo non si apre con il forcing nerazzuro che molti si aspetterebbero, merito anche di un Empoli tenace e ordinato in copertura. A tirare fuori l’Inter dallo stallo è quindi il suo alfiere: al 54′ Martinez scaglia una sassata dal limite dell’area che piega le mani di Vazquez, non incolpevole, e dà il vantaggio ai suoi. La squadra di D’Aversa reagisce e alza il baricentro, creando una buona occasione su recupero alto del pallone e conclusione di Maleh deviata in angolo da Pavard. Al 64′ nel tentativo di irrobustire il reparto offensivo, i biancazzurri si avvalgono dell’ingresso di Sebastiano Esposito, ex del match, e Gochlidze. Poco dopo l’Inter risponde con Mkhitaryan per Zielinski e Thuram che sostituisce Taremi, ancora lontano da quello conosciuto nel Porto di Conceicao. Intorno al 75′ Barella conclude alto dal limite, dopo una corsa di 40 metri, ma è nell’azione immediatamente successiva che l’Inter flirta pesantemente con il 2 a 0, con Dumfries in percussione personale di fronte a Vazquez che lo mura, negando il raddoppio all’olandese.Passano solo un paio di minuti, è il 78′, e l’estremo difensore toscano nulla può sul colpo di testa sottomisura dell’Orange, che su angolo dalla destra salta imperioso e schiaccia in fondo alla rete, come Vince Carter faceva sulla testa degli avversari in NBA. La partita sembra volgere al termine, ma arriva inaspettato all’84 il gol di Esposito che raccoglie un cross dalla destra del subentrato Henderson e caparbiamente vince il contrasto con il diretto avversario per poi incrociare alla sinistra di Sommer. L’Empoli si spinge in avanti, nothing to lose,lasciando spazio aperto alla ripartenza nerazzura che chiude i conti all’89 con un due contro uno condotto da Arnautovic, che mette Thuram davanti alla porta, implacabile nel siglare il 3 a1.

L’ Inter vince anche in una condizione apparsa opaca e in evidente difficoltà per l’assenza di Cahlanoglu. Una vittoria che proprio per queste ragioni racconta della consapevolezza e fiducia nei propri mezzi della squadra di Inzaghi. L’Empoli esce a testa alta da San Siro, con la preoccupazione crescente per un divario dalla zona retrocessione che negli ultimi due mesi è andato drasticamente riducendosi e che vede il Verona terz’ultimo a solo un punto di distanza. La panchina di D’Aversa è pericolosamente a rischio, con una vittoria nelle ultime 6 gare e il Bologna alle porte, la dirigenza empolese potrebbe decidere per un cambio tecnico in vista di quello che si profila come un corpo a corpo con le dirette rivali per la salvezza daqui al termine del campionato.