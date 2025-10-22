Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

L’Inter non si ferma, poker servito all’Union Saint Gilloise

La squadra di Chivu vince la settima partita di fila, uscendo alla distanza dopo un avvio complicatissimo, e resta a punteggio pieno nel girone

Ott 22, 20252 Lettura
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 21: Lautaro Martinez of Internazionale celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between R. Union Saint-Gilloise and FC Internazionale Milano at RSC Anderlecht Stadium on October 21, 2025 in Brussels, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

UNION SAINT GILLOISE- INTER 0-4

In principio fu l’Ajax steso per 2-0, poi venne lo Sparta Praga superato per 3-0. L’Inter dimostra che, nel mondo del calcio, il motto non c’è due senza il tre ha piena cittadinanza e liquida con il punteggio di 4-0 i belgi dell’Union Saint Gilloise. Crescendo rossiniano in Champions League per il collettivo di Christian Chivu che, a ogni partita, ci aggiunge una rete in più e mantiene la porta di Sommer completamente orfana di reti subite. I nerazzurri hanno accusato un po’ la pressione dei belgi soltanto nei primi dieci minuti di gioco, poi sono andati decisamente in fase di decollo facendo assumere alla loro partita la piega del monologo. E’ la squadra belga a partire meglio con David che , al minuto 3, cerca subito di profanare la porta di Sommer con il suo destro ma senza riuscirci. Un minuto dopo l’USG si rende ancora più temibile, prima punge Burgess e Lautaro Martines salva sulla linea di porta, poi Rasmussen impegna Sommer.

Al 10′ Zorgane dal limite si vede guastare i piani di gloria da Bastoni che alza gli argini e respinge la sua conclusione. I nerazzurri provano a cambiare verso alla gara e sembrano riuscirci, al 17′ Pio Esposito fallisce da distanza ravvicinata la rete del possibile vantaggio su imbeccata di Lautaro Martinez. Al minuto 23 Calhanoglu impegna dal limite Scherpen in corner. L’USG prova a spezzare la trama interista con El Hadj ma il suo destro non è di quelli che possano spaventare Sommer. Al minuto 29 l’Inter riprende a portare acqua al suo mulino: Pio Esposito pennella un cross per Calhanoglu che però nell’inzuccare esagera in altitudine e fa sfumare l’azione. Al 40′ Lautaro Martinez impegna Scherpen in corner. A furia di insistere i nerazzurri la sbloccano: al 41′ Dumfries interviene su inzuccata di Bisseck e infila Scherpen. L’Inter ci prende gusto e, cinque minuti dopo, Lautaro Martinez , su imbeccata di Pio Esposito, raddoppia con un destro a giro.

Nella ripresa l’Inter mette totalmente le mani sulla gara e per l’USG si fa notte fonda. La squadra di Chivu trova modo di guastare la serata di Scherpen in altre due occasioni, prima al minuto 7 con un rigore trasformato da Calhanoglu e concesso per un intervento di mano di Burgess, poi al 32′ con Pio Esposito che finalizza nel modo migliore una prodigiosa giocata di Bonny, bravo a portarsi a spasso due marcatori e poi a servirlo per il definitivo 4-0

Cristiano Comelli

News Serie A

