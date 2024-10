L’Inter pensa già al futuro: occasione a parametro zero?

Con il mercato estivo 2024 chiuso da poco più di un mese e con la sessione del 2025 ancora molto lontana, c’è chi già pianifica le mosse future. Fra questi sembra esserci la dirigenza dell’Inter, con Beppe Marotta che ha dimostrato più volte di essere un maestro nel giocare d’anticipo in chiave mercato e che sembra intenzionato a progettare l’Inter del futuro. Secondo indiscrezioni, le attenzioni del club di Via della Liberazione sarebbero rivolte al rinnovamento del reparto difensivo che, come è noto, non gode di un’età media molto bassa. Sotto esame vi è la situazione riguardante i due centrali della difesa nerazzurra, vale a dire Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Entrambi iniziano ad avere un’età elevata, soprattutto l’ex Lazio e tutti e due hanno un contratto con scadenza a giugno 2025, con buone possibilità che almeno uno dei due lasci Appiano Gentile. Pertanto la dirigenza nerazzurra si starebbe muovendo in anticipo per rimpiazzare una posizione chiave del modulo di Inzaghi e, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport e da Sport Mediaset, la soluzione sembrerebbe ricadere su Jonathan Tah.

Difensore titolare del Bayer Leverkusen, classe ’96, nato ad Amburgo ma trasferitosi in Renania nel 2015, Tah ha comunicato alla sua attuale dirigenza di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025, con la seria possibilità di andare via a parametro zero. Ecco dunque che l’occasione sembra essere preziosa per un club come l’Inter, da diversi anni protagonista di campagne acquisti non dispendiose e con diversi colpi a parametro zero di alto livello. Alto 195 cm, piede destro e con una buona capacità di impostazione, abile nel gioco aereo e abituato a giocare nella difesa a 3, il difensore tedesco di origini ivoriane sembra essere perfetto per il progetto tecnico di Simone Inzaghi. Inoltre l’attuale ingaggio che il calciatore percepisce dal Bayer Leverkusen si aggira sui 5 milioni all’anno e, se le sue richieste non dovessero cambiare di molto, ecco che l’occasione per Marotta e Ausilio sarebbe davvero ghiotta.

Tuttavia i possibili ostacoli alla riuscita dell’operazione sembrano essere due. In primo luogo la concorrenza di club europei come Bayern Monaco e Liverpool, come riportato dalle fonti predette. I Bavaresi sono da sempre maestri nel non lasciarsi scappare i migliori profili della Bundesliga, soprattutto se non costosi, mentre i Reds starebbero pensando a Tah come possibile erede di Van Dijk. Un secondo problema, come riporta Calcio Mercato.com, potrebbe essere rappresentato proprio dai diktat di Oaktree, che predilige profili giovani e rivendibili in futuro a una buona cifra. Jonathan Tah con i suoi 28 anni, è certamente più giovane di Acerbi e De Vrij e ha ancora diversi anni di carriera davanti, ma fra qualche anno potrebbe trovarsi nella condizione di non poter più essere ceduto a un valore importante, cosa che la proprietà americana vuole evitare. D’altronde già la scorsa estate la nuova proprietà ha bloccato l’acquisto di Mario Hermoso, classe ’95 e svincolato, per motivi anagrafici, con l’ex difensore dell’Atletico Madrid che è poi approdato alla Roma.

Resta dunque da capire quale sarà la posizione della nuova proprietà americana su questa eventuale operazione di mercato. Certo è che se Oaktree decidesse di fare un‘eccezione e dare il via libera ai suoi dirigenti, gli sforzi dell’Inter saranno massimi per battere la concorrenza e portare a Milano un giocatore di cui sentiremo parlare molto dai qui ai prossimi mesi.