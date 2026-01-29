L’Inter sbanca Dortmund, Atalanta ko, pari Juve. Napoli eliminato

BORUSSIA DORTMUND – INTER 0-2

Vittoria di prestigio ma amara. Anzi, agrodolce. Il 2-0 con cui l’Inter, nello scorcio finale di gara, ha liquidato il Borussia Dortmund non gli serve per staccare il biglietto per la qualificazione diretta agli ottavi ma gli permette comunque di sperare di avanzare passando per i playoff. Fatali, per i nerazzurri di Cristian Chivu, sono stati i due cappaò con le sorelle d’Albione Liverpool e Arsenal. La classifica dice decimo posto con quindici punti alle spalle di un’altra nobile che se la dovrà giocare clamorosamente agli spareggi come il Real Madrid. Anche i gialloneri teutonici, diciassettesimi, dovranno disputare i playoff per cercare di seguitare a coltivare sogni di gloria.

L’avvio è dei padroni di casa Al minuto 8 Fabio Silva pesca Guirassy che è però bloccato da Acerbi. Due minuti dopo lo stesso Fabio Silva si vede deviare in corner un tiro di destro. All’11’ Guirassy ha un’occasionissima per segnare ma, solo davanti a Sommer, sciupa tutto. L’Inter decide di rialzare la testa e al minuto 14 ci prova con Dimarco, il tiro è però centrale e facile preda di Kobel. Due minuti dopo Bisseck scambia con Bonny ma poi non conclude in modo apprezzabile. I nerazzurri mantengono il controllo dell’offensiva ma la loro resa è sterile, lo prova un sinistro di Dimarco da distanza ravvicinata al minuto 26. Al 35′ un cross di Luis Henrique per poco non beffa Kobel. Nel finale di frazione ancora lui ha un paio di sussulti ma nel primo caso impegna il portiere tedesco, nel secondo manda a lato.

In avvio di ripresa il Borussia Dortmund propone un tema con un destro dal limite di Fabio Silva a lato al 2′. Tre minuti dopo Beier, in controbalzo e sugli sviluppi di un calcio piazzato, impegna Sommer. All’11’ Schlotterbeck si incunea pericolosamente verso l’area nerazzurra ma Bisseck sventa l’insidia. Come già nella prima frazione, l’Inter esce alla distanza e ci prova al 18′ con il neoentrato Pio Esposito su imbeccata di Luis Henrique ma senza risultati. Al 26′ Adeyemi, appena entrato, prova a sorprendere Sommer che però lo anticipa. Dopo un paio di tentativi di Acerbi e Frattesi, al minuto 35 l’Inter prende il volo con una punizione di Dimarco. Al 49′ Diouf ci mette la ciliegina sulla torta dopo avere vinto un rimpallo per il 2- 0 finale.

NAPOLI- CHELSEA 2-3

Sconfitta, la quarta nel suo cammino nella competizione, e addio sogni di gloria. Il Napoli capitola al Diego Armando Maradona per 2-3 contro il Chelsea e vede sfumare il sogno di potersi giocare il proseguimento in Champions almeno passando per i playoff. La squadra di Antonio Conte si è battuta con determinazione ma ha subito l’offensiva maggiormente ispirata dei Blues che, sesti con 16 punti, accedono direttamente agli ottavi.

L’avvio di gara è favorevole al Napoli, al 7′ Sanchez rinvia in modo errato e per poco Mc Tominay non ne approfitta spedendo però a lato. Al minuto 11 i Blues reagiscono con un’incornata di Andrey Santos sugli sviluppi di un cross ma Meret è attento. Al 17′ il Chelsea beneficia di un penalty per un intervento di mano di Juan Jesus. Dal dischetto Enzo Fernandez non perdona. La reazione partenopea è in due traversoni di Olivera e De Lorenzo ma Sanchez è attento in entrambi i casi. Il Chelsea prova ad allungare al minuto 27 con una rovesciata di Pedro Neto che non trova però lo specchio della porta. Dopo un tentativo a vuoto di Di Lorenzo al minuto 28, al 36′ il Napoli riesce a mettersi in carreggiata con Vergara che salta Estevao su passaggio in profondità e supera Sanchez. Al 39′ sempre lui, su assist di Mc Tominay, potrebbe capovolgere l’esito della contesa ma calcia sul fondo. Al 43′ invece, Hojlund non svaglia segnando il 2-1 dei padroni di casa sugli sviluppi di un cross.

Nella ripresa il Chelsea pareggia al minuto 16 con Joao Pedro che, imbeccato da Palmer, supera Meret con un sinistro all’incrocio. Al 37′ i londinesi la volgono a loro favore con una conclusione di Joao Pedro dopo un buon dialogo con Palmer. Al 49′ Lukaku, entrato per vivacizzare l’attacco partenopeo, potrebbe siglare il pareggio ma il suo tiro è respinto da Sanchez.

MONACO- JUVENTUS 0-0

Niente accesso diretto agli ottavi. La Juventus esce con il punteggio di 0-0 dalla sfida in terra di Principato contro il Monaco, non bissa il successo casalingo con il Benfica e dovrà giocarsi le speranze di gloria in Champions passando per i playoff. I bianconeri hanno provato a giocarsela subendo non di rado l’offensiva convinta dei monegaschi ma, sia nel primo tempo sia nella ripresa, non sono riusciti a infilare la stoccata vincente.

Già al 1′ il Monaco rischia di prendere il volo, Perin effettua un disimpegno errato e, per poco, Aklioucke non ne approfitta calciando a lato. Un minuto dopo i padroni di casa provano ancora ad alzare la voce con Balogun ma Bremer gli sventa i piani di gloria deviando la sfera in fallo laterale. Al 14′ Kalulu va a bersaglio ma il direttore di gara non convalida la segnatura del giocatore monegasco perché viziata da un fallo commesso su Perin. Nell’occasione il tecnico dei locali Pocognoli non la prende bene e si prende un cartellino giallo. Al minuto 24 il monologo del Monaco prosegue con un cross di Balogun deviato in corner da Kelly. Al 31′ è Akliouche a impegnare Perin in una deviazione in corner con un colpo di reni. Vanderson, al 38′, impegna con un tiro dal limite il portiere bianconero in una respinta. La Juventus riesce ad avere un paio di sussulti nella parte finale della frazione con due tentativi di Openda, il primo al 40′ a lato, il secondo al 43′ respinto da Kehrer.

L’avvio di ripresa sembra consegnare una Juventus più convinta: al 5′ Adzic cerca Yildiz con un calcio di punizione ma conclude sul fondo. Il Monaco riprende l’offensiva al minuto 8 con Enrique il cui tiro dal limite è però neutralizzato da Perin. Al minuto 24 è Camara a spedire alto su punizione. I bianconeri hanno una reazione poco determinata che si risolve in un tiro di Yildiz ribattuto al minuto 27. Sull’immediato capovolgimento di fronte, Balogun cerca il bingo risolutivo ma Perin risponde presente. Nel finale, un tiro di Vanderson alto e una punizione di Teze dal limite vanno solo a fare massa nelle occasioni sprecate dal Monaco.

UNION SAINT GILLOISE- ATALANTA 1-0

La sconfitta casalinga con l’Athletic Bilbao le lasciava poche speranze di poter acciuffare gli ottavi di Champions passando per la porta principale. L’Atalanta di Raffaele Palladino le ha viste svanire del tutto capitolando per 0-1 sul campo dei belgi dell’Union Saint Gilloise che, sinora, sul campo amico, non avevano mai vinto ma erano andati a pescare gloria in trasferta contro Psv Eindhoven e Galatasaray. Nelle file dei bergamaschi serpeggia la delusione per avere gettato alle ortiche una qualificazione diretta che, dopo l’acuto con il Chelsea, sembrava a portata di mano. La squadra di Raffaele Palladino conclude al quindicesimo posto con 13 punti che le consentono però di giocarsi ancora la carta playoff. A cui avrà il tempo di pensare per bene, dovendo adesso concentrarsi sull’impegno tutt’altro che all’acqua di rose contro il Como in campionato.

E’ l’USG a partire meglio, animata dalla voglia di chiudere in bellezza visto che il sogno playoff se lo era già visto scivolare tra le dita. Florucz prova a creare un paio di brividi a Sportiello, prima al 2′ approfittando di una sua disattenzione difensiva e impegnandolo, poi al minuto 6 con un mancino impreciso. All’8′ l’Atalanta prova a scuotersi con Krstovic il cui colpo di testa su cross di Ederson è però parato da Scherpenz. Florucz cerca di vestire i panni del protagonista per i padroni di casa ma il suo tiro al minuto 22 è fiacco. Nel finale di frazione l’Atalanta sale in cattedra con tre tentativi: al minuto 31 Lookman non raccoglie un lancio di Zappacosta, al 38′ Bernasconi, dal limite, spedisce sul fondo, un minuto dopo Samardzic impegna Scherpen in una deviazione in corner su suggerimento di Lookman.

L’avvio di ripresa parla ancora la lingua dell’ USG. Al 2′ Khalaili dà lavoro a Sportiello e lo stesso fa Smith tre minuti dopo. L’Atalanta risponde al minuto 10 con De Roon, fatto entrare da Palladino per vivacizzare un po’ la manovra, ma Sykes respinge il suo tentativo. Al 21′ Scamacca, anch’egli entrato per dare linfa al reparto offensivo, si vede murare il tiro. Al minuto 25 i padroni di casa rompono l’equilibrio andando in vantaggio con un tiro al volo di Khalaili su punizione di El Hadj. L’Atalanta cerca di rimettersi sul giusto binario ma il tiro di Pasalic termina alto.