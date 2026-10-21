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Champions League

L’Inter si sblocca in Champions, una rete di Carlos Augusto stende lo Shakhtar Donetsk

Ott 21, 20261 Lettura

L’Inter conquista i primi tre punti in Champions League superando lo Shakhtar Donetsk per 1-0 a San Siro. La squadra di Cristian Chivu soffre, resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Bastoni al 68’, ma trova il successo grazie a Carlos Augusto, a segno nella ripresa. Fondamentali anche gli interventi di Josep Martinez.

Inter aggressiva, Riznyk salva lo Shakhtar

Partenza intensa dei nerazzurri, pericolosi con Thuram e Calhanoglu. Al 21’ Riznyk nega il vantaggio a Bonny con una grande parata. Gli ucraini crescono nel finale di primo tempo, ma Martinez respinge il colpo di testa di Bondar.

Bastoni espulso, Carlos Augusto firma la vittoria

Nella ripresa Chivu cambia volto alla squadra con tre sostituzioni. Al 68’ Bastoni viene espulso per doppia ammonizione dopo una spinta a Ocheretko. L’Inter reagisce e al 77’ passa: Zielinski avvia il contropiede, Mkhitaryan serve Carlos Augusto, che batte Riznyk con un preciso esterno. Nel finale Martinez salva il risultato su Newertton e Matviyenko.

Champions League, primi tre punti per Chivu

Successo pesantissimo per l’Inter, che sblocca la propria classifica europea e conquista fiducia in vista della prossima sfida di Champions League contro il Feyenoord, in programma in trasferta.

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Redazione

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