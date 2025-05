L’Inter soffre e tiene testa al Barça: finisce 3-3 a Montjuic

Dopo il grande spettacolo dell’Emirates Stadium tra Arsenal e Paris Saint-Germain c’è attesa per l’altra semifinale, quella tra Barcellona e Inter. Pronti via a Montjuic e i nerazzurri, stasera in tenuta bianca, si portano in vantaggio dopo 30 secondi circa dal fischio d’inizio, con Barella che effettua una balla apertura con l’esterno sulla destra servendo Dumfries sulla corsa, che prima mette un cross ribattuto dalla difesa blaugrana e poi ribadisce in area trovano Markus Thuram che un colpo di tacco batte Szczesny e porta l’Inter in vantaggio, lasciando tutti a bocca aperta. Gli uomini di Flick alzano subito i ritmi e vanno vicini al pareggio due volte con Ferran Torres che conclude fuori di pochissimo. Al 21’, quando il Barça sembra aver preso in mano il gioco, sugli sviluppi di un corner battuto da Di Marco gli uomini di Simone Inzaghi trovano il goal dello 0-2, con Acerbi che spizza una palla di testa che Dumfries mette in rete con una gran rovesciata.

In quello che sembra essere il momento più bello per l’Inter e che potrebbe tramortire i catalani da un punto di vista psicologico, ecco che sale in cattedra Yamal, che prima accorcia le distanze al 24’ con un sinistro a giro da fuori area, sui Sommer non può nulla e poi sfiora il pareggio poco dopo su un’iniziativa personale dalla destra che si conclude con un tiro a giro che colpisce la traversa. Il goal del 2-2 arriva al minuto 38 dopo un costante forcing dei rossoblù, quando Raphinha dal lato sinistro dell’area di rigore avversaria riceve un pallone alto che di testa mette dentro l’area premiando l’inserimento di Ferran Torres, che da due passi non sbaglia e manda le squadre a riposo in parità.

La ripresa inizia sulla stessa falsa riga della prima frazione, con il Barcellona che fa la partita e l’Inter che si chiude provando a ripartire. Tuttavia sono i Campioni d’Italia a rendersi pericolosi, prima al minuto 53 circa dopo una bella azione dalla destra, sempre su iniziativa di Dumfries, vera spina nel fianco della difesa blaugrana, che si conclude con tiro di Di Marco che da dentro l’area manda alto; poi al minuto 63, ancora una volta su un calcio d’angolo questa volta battuto da Calhanoglu, l’Inter torna in vantaggio ancora con Denzel Dumfries che svetta di testa e, complice un tocco di schiena dell’avversario, insacca il goal del 2-3 che riporta i nerazzurri avanti.

Purtroppo per Inzaghi e i suoi, non c’è tempo neanche di festeggiare, che il Barcellona torna subito all’attacco e dopo due minuti circa, al 65°, trova il 3-3 con Raphinha che lascia partire un sinistro fortissimo da fuori area che colpisce prima la traversa e poi la schiena di Sommer, che involontariamente la mette dentro. Da lì i padroni di casa calano leggermente e gli ospiti trovano qualche spazio per fare male, come al 75’ quando su un’ennesima cavalcata sulla destra, Dumfries serve Mkhitaryan che sigla il goal del 3-4, annullato per un fuorigioco davvero millimetrico. All’ Olímpic Lluís Companys finisce 3-3 al termine di una partita a dir poco spettacolare e tutto si deciderà al ritorno, dove entrambe le squadre avranno un solo risultato per accedere alla finale: la vittoria.