Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

L’Inter torna a vincere con Dimarco e Augusto, Udinese ko 2-1

A San Siro l’Inter di Chivu ritrova i tre punti, decisivi i difensori. Inutile il gol di Cheddira nel finale

Set 22, 20251 Lettura
MILAN, ITALY - APRIL 16: Nicolo Barella of FC Internazionale celebrates with teammate Federico Dimarco following their victory at the end of the UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg match between FC Internazionale Milano and FC Bayern München at San Siro on April 16, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo le due battute d’arresto contro Udinese e Juventus, l’Inter di Chivu ritrova il sorriso e i tre punti in Serie A superando per 2-1 il Sassuolo a San Siro. A firmare il successo non sono gli attaccanti, ma due difensori: Dimarco apre le marcature e Carlos Augusto firma il raddoppio, mentre agli ospiti non basta il gol nel finale di Cheddira. Il tecnico nerazzurro deve ancora rinunciare a Lautaro Martinez, fermato dal problema alla schiena, e affida l’attacco al giovane Pio Esposito. Assente anche Sommer, con Josep Martinez al debutto stagionale tra i pali.

L’avvio di gara è vivace: dopo una serpentina di Carlos Augusto fermata solo da Muric, al 14’ l’Inter passa. Un recupero alto di Barella innesca Sucic, che serve a Dimarco l’assist per il facile 1-0. Il Sassuolo reagisce subito con il mancino di Berardi, fuori di un soffio, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori reti nonostante le occasioni di Thuram ed Esposito.

Nella ripresa Carlos Augusto firma il 2-0 con un tiro deviato da Muharemovic. Nel finale il Sassuolo accorcia con Cheddira e a Frattesi viene annullato il 2-2 per fuorigioco. Con questo successo l’Inter si rilancia, mentre il Sassuolo incassa la terza sconfitta in quattro gare.

Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

