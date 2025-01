L’Inter travolge il Lecce 4-0! Napoli a soli 3 punti

Lecce e Inter, una di fronte all’altra, alla ricerca di tre punti indispensabili per obiettivi agli antipodi: la salvezza per i salentini, il bis tricolore per gli uomini di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro lascia fuori Barella e Di Marco, spazio per Frattesi e in avanti la coppia Martinez-Thuram a completare il 3-5-2. Per Giampaolo consueto 4-3-3 con Krstovic punta centrale e la catena di destra composta da Dorgu e Tete Morente.

Il Lecce nei primi minuti non difetta di intraprendenza, ma al 5′ subisce la prima rete su un recupero palla viziato da un errore in disimpegno di Guilbert, con Thuram che dopo aver superato Baschirotto con un sontuoso gioco di suola, serve Frattesi in tap-in a porta sguarnita per l’1 a 0. Il Lecce reagisce, pur senza creare pericoli , e il pubblico del Via del Mare rimane estasiato quando al 12′ Pierotti sfodera una rabona che per poco non mette Morente a tu per tu con Sommer.

Poco dopo Carlos Augusto prova a emulare Guilbert con uno sciagurato retropassaggio che solo grazie all’intervento falloso di De Vrij non diventa preda del rapace Krstovic. Chi difetta di rapacità è Thuram che favorito da un rimpallo, tutto solo a due passi da Falcone, spreca clamorosamente, per l’incredulità sua e dei compagni. Incredulità destinata a crescere quando l’Inter vede annullarsi due gol per fuorigioco nel giro di 90 secondi,con Carlos Augusto e Frattesi privati della gioia personale. La generosità dei salentini è proporzionale all’affanno difensivo sofferto ad ogni ripartenza nerazzurra, e Giampaolo invita a ragionare i suoi. L’appello cade però nel vuoto, il Lecce persevera in errori di impostazione e arriva così il raddoppio Inter al 38′, con Lautaro Martinez che approfitta e conclude con un gran sinistro sotto la traversa per il 2 a 0.

Il secondo tempo vede nei primi minuti il Lecce attaccare con voglia e continuità nella metacampo interista, al 47′ il cross di Dorgu trova il colpo di testa in inserimento di Krstovic, alto sopra la traversa. I salentini insistono ancora con Dorgu che dalla sinistra spedisce in area per Elgasson che devia al lato della porta di Sommer.Qualche minuto dopo ci prova krstovic ocn un tiro da fuori che trova i guanti di Sommer, sino ad allora inoperoso.Nel momento migliore del Lecce è però l’Inter a trovare il 3 a 0, mettendo fine alle velleità dei salentini: al minuto 57′ Dumfries, su assist di Lautaro, batte Falcone con un tiro a giro da dentro l’area. Per l’olandese terzo gol in tre gare consecutive.

L’Inter non si ferma e al 60′ è festa per Taremi, primo gol in seria A per lui, che realizza il calcio di rigore fischiato per uscita scomposta di Falcone su Frattesi. L’Inter in gestione sfiora ugualmente il pokerissimo con Zielinski che si gira e conclude dal centro dell’area. Il Lecce crea il pericolo più grande del match al minuto 73′ con il tiro dai 25 metri di Rahmadani, parato da Sommer che toglie la palla da sotto l’incrocio dei pali.

Ancora Lecce vicino al gol della bandiera all’82 con una punizione dalla trequarti sinistra che non trova nessuna deviazione, vicina a beffare l’immobile Sommer, Il Lecce chiude con dedizione ma il risultato non cambia, l’Inter conquista i tre punti e tallona il Napoli nella settimana che precede il derby con il Milan. Per il Lecce una sconfitta che non pregiudica i piani salvezza, con l’attacco ritrovato dopo l’aridità offensiva della gestione Gotti e le prossime settimane che metteranno i salentini di fronte alle principali contendenti per la permanenza in Serie A.