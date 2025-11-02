L’Inter trova il dolcetto al 94’! Toro da rimonta, sprofondo Viola

HELLAS VERONA – INTER 1-2

16’ Zielinski (I), 40’ Giovane (HV), 94’ Frese su aut. (I)

I nerazzurri superano il Verona solo in pieno recupero e raggiungono momentaneamente la Roma (attesa questa sera nel big match contro il Milan) al secondo posto, a -1 dal Napoli capolista. Non è stata di certo una gara semplice per gli uomini di Cristian Chivu, nonostante il vantaggio sia arrivato dopo appena un quarto d’ora dal via. La squadra di Zanetti ha saputo reagire, trovando prima la rete del pareggio e successivamente anche un legno sfortunato che ha impedito ad Orban di realizzare l’incredibile ribaltone. L’Inter deve ringraziare Frese che, nell’ultima azione della partita, ha deviato nella propria porta il cross di Barella, beffando i suoi che avrebbero meritato miglior sorte. Dopo il rotondo successo contro la Fiorentina nell’infrasettimanale, i nerazzurri si presentano al lunch match del decimo turno con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva e rimanere nella scia del Napoli, fermato sullo 0-0 dal Como nell’anticipo del “Maradona”. Il tecnico ospite, in vista dei prossimi impegni, opta per una rotazione che vede i titolarissimi Acerbi, Dumfries, Barella e Dimarco partire dalla panchina: spazio per Bisseck, Luis Henrique, Sucic e Carlos Augusto. Zielinski prende il posto dell’indisponibile Mkhitaryan. Zanetti risponde con uno schieramento “a specchio”: nel suo 3-5-2, Belghali e Bradaric vengono impiegati nelle corsie esterne, mentre spetta a Giovane e a Orban occupare il reparto offensivo. E’ un’Inter che parte subito con il piede sull’acceleratore alla ricerca del gol apri partita. Rete che, infatti, arriva al 16’ grazie all’invenzione balistica di Zielinski: il centrocampista polacco impatta al volo un angolo battuto da Calhanoglu, realizzando il momentaneo 0-1. Ma è proprio in questo momento che la compagine meneghina abbassa i ritmi e si espone alle pericolose ripartenze degli scaligeri. Al 40’ paga dazio: la botta dalla distanza di Giovane piega le mani a Sommer per il meritato 1-1. L’Inter appare frastornata, tanto che in chiusura di tempo solo il palo impedisce ad Orban di raddoppiare. L’allenatore rumeno, resosi conto delle difficoltà, nella ripresa decide di calare l’artiglieria pesante: al 55’, Dumfries, Barella e Pio Esposito rilevano Henrique, Zielinski (l’unico sufficiente dei tre) e Bonny. Nel frattempo ci si mette anche la copiosa pioggia a rendere il campo pesante, un ostacolo in più per i progetti di rimonta dell’Inter. Il Verona, intelligentemente, prova ad intasare ogni spazio del campo con un pressing che stringe nella morsa l’undici ospite. Quando il match sembra ormai avviato al pareggio, tuttavia, nell’ultima azione, ecco arrivare la provvidenziale deviazione di Frese sul cross di Barella che regala ai nerazzurri tre punti fondamentali per rimanere agganciati al treno scudetto (94’). Per l’Hellas una beffa atroce e difficile da digerire che la condanna a rimanere bloccata in piena zona retrocessione (terz’ultimo posto).

FIORENTINA – LECCE 0-1

23’ Berisha

Lo scontro diretto per la salvezza tra la Fiorentina e il Lecce termina con i salentini che riescono ad espugnare il “Franchi” per 0-1. I giallorossi prendono tre punti vitali per rimanere in corsa e per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, mentre – al contrario – per la Fiorentina rimangono solo fischi, quelli che i tifosi di casa riservano ai propri beniamini, incapaci ancora una volta di disputare una partita all’altezza delle proprie qualità. Fischi che sanno di rabbia, di delusione in un confine labile – se confine c’è – in un’ammucchiata di sentimenti convulsi da post fischio finale. Nulla, oggi, tra le mani (neppure oggi, verrebbe da dire), neppure una sorta di “sacro poco”, per dirla con Pier Paolo Pasolini di cui ricorre proprio oggi il 50enario della scomparsa. Per il Lecce si tratta del secondo successo stagionale, anche questo giunto in trasferta. Dopo la delusione patita contro il Napoli, per la squadra di Di Francesco – che oggi ha ben impressionato sul piano dell’organizzazione – si è trattato di una fondamentale inversione di tendenza. A decidere il delicato incontro è Berisha al 23’, abile ad insaccare con il piatto un assist di Tete Morente. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha ormai le ore contate.

TORINO – PISA 2-2

13’ e 29’ su rig. Moreo (P), 42’ Simeone (T), 48’ Adams (T)

Ci aveva creduto il Pisa, avanti per due reti grazie alla doppietta di Moreo (il secondo gol su calcio di rigore): per il 32enne attaccante dei toscani si è trattato dei primi due gol nella massima categoria. Poi, però, c’è stata la rabbiosa reazione da parte dei granata, che con Simeone e con Adams sul finire di tempo (42’ e 48’), sono riusciti a riacciuffare gli avversari. Poi nella ripresa, però, la formazione di Marco Baroni, dopo un inizio positivo, non è più riuscita a costruire veri pericoli con il Pisa che si è difeso con ordine, puntando magari a trovare qualcosa in contropiede che non è arrivato. Alla fine il tecnico dei nerazzurri, Gilardino, può essere soddisfatto perché arriva il quarto risultato utile consecutivo e lo stesso si può dire per la formazione di casa, che continua a non perdere in attesa di quello che sarà il derby della Mole del prossimo turno di campionato.