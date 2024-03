Liverpool a valanga, rimonta Bayer. Avanti Benfica e West Ham

WEST HAM- FRIBURGO 5-0

Larga vittoria e passaggio del turno. Per la terza volta nelle quattro sfide in cui l’ha affrontato nell’Europa League 2023-24, il West Ham si impone sul Friburgo e passa il turno vanificando l’1-0 ottenuto dai tedeschi all’andata. Il punteggio penalizza forse in modo eccessivo i teutonici che se la sono giocata. Troppa superiorità, comunque, da parte della squadra inglese che si è messa sul giusto binario già nella prima frazione ribaltando totalmente l’esito infausto dell’andata. Il Friburgo prova subito a incrementare il vantaggio accumulato con la vittoria di misura all’andata, al 2′ Grifo riceve da Sallai ma conclude fuori misura. Al 5′ il West Ham risponde con Bowen che raccoglie un corner di Coufal ma non ha la mira ben impostata. Al 9′ gli inglesi ci riprovano con Soucek che sbuca bene di testa su corner di Crosswell ma conclude fuori misura. Sul susseguente calcio d’angolo arriva il vantaggio dei padroni di casa, Soucek calcia dalla bandierina, Paquetà interviene di destro da distanza ravvicinata con ottima scelta di tempo e infila Atubolu. Al 10′ il Friburgo sfiora già il pareggio con Sallai che, su suggerimento di Eggestein, conclude fuori di un soffio. I tedeschi, per i quali è tutto da rifare dopo la vittoria dell’andata pareggiata dal gol degli inglesi, non sembrano accusare il colpo. Al 18′ il West Ham sfiora il raddoppio con un tiro a lato di Kudus su assist di Michail Antonio. Gli inglesi puntano a sfruttare il fattore campo per chiudere il discorso qualificazione. Al 28′ il Friburgo ha l’occasione per pareggiare ma la conclusione dal limite di Eggestein termina molto distante dalla porta di Fabianski. Un minuto dopo è Sildillia a provare a bucare la porta inglese ma trova il portiere di casa ancora reattivo. Il West Ham prova a prendere il largo e ci riesce al 32′ raddoppiando con un tiro dal limite di Bowen che regala temporaneamente la qualificazione ai padroni di casa. Al 35′ il West Ham insiste nella sua pressione con Soucek che riceve da Bowen su azione da calcio d’angolo ma spedisce fuori di poco. Al 38′ si rivede il Friburgo con Eggestein che riceve da Grifo ma trova Fabianski ancora attento. Al 40′ i tedeschi insistono con Grifo ma, ancora una volta, Fabianski fa buona guardia. Si va al riposo con gli inglesi in vantaggio per 2-0 ma con un Friburgo molto reattivo e propositivo in fase offensiva. Al 3′ della ripresa Gregoritsch, di testa, su cross di Sallai, fallisce la rete dei tedeschi. Al 7′ gli inglesi, invece, non sbagliano con Cresswell che firma il 3-0 con un tiro dal limite. West Ham sempre più vicino alla qualificazione. Al 16′ il Friburgo prova a riportarsi in partita con Doan su assist di Eggestein ma la sfera termina a lato. Non meglio va a Muslija al 20′ su assist di Holer, Fabianski fa buona guardia. Il portiere inglese interviene a sventare anche un tiro di Rohl al 30′ su assist di Doan. Al 32′ il West Ham allarga ulteriormente il bottino con Kudus sugli sviluppi di un’azione di contropiede. Punteggio che sembra eccessivo per un Friburgo che se la sta giocando. Lo stesso Kudus, al 40′, su assist di Bowen, cala addirittura il pokerissimo con una conclusione da fuori area. Al 44′ Prowse prova a dare alla partita un punteggio tennistico ma Atubolu neutralizza la sua conclusione. Il West Ham accede così ai quarti di finale.

RANGERS -BENFICA 0-1

Avanti il Benfica, Rangers fuori. L’1-0 finale che regala ai lusitani il biglietto per volare verso i quarti di finale è la conseguenza della maggiore spinta offensiva da loro esercitata durante tutto l’arco della gara. In virtù del 2-2 accumulato all’andata al De La Luz, il Benfica prosegue quindi la sua avventura in Europa League. In evidenza in modo particolare l’ex Juventus Angel Di Maria, prezioso in fase di rifinitura e più volte alla finalizzazione. All’11’ i lusitani provano a colpire con Rafa ma la sua conclusione dal limite è respinta da Butland. Al 12′ arriva la replica dei padroni di casa con Lawrence che impegna Trubin su assist di Silva. Il batti e ribatti prosegue con le due squadre che, avendo avviato in perfetta parità il match per effetto del risultato dell’andata, credono ancora fortemente nel passaggio del turno. Al 13′ Aursnes prova a fare decollare il Benfica ma Butland è attento. Al 18′, su opposto fronte, Yilmaz sbuca bene su un cross di Tavernier ma il suo tiro è respinto. Ritmi elevati nella prima fase della gara. Al 30′ il Benfica ci prova con una conclusione dal limite dell’ex Juventus e campione del mondo in carica con l’Argentina Angel Di Maria che è però respinta. Non meglio va a Marcos Leonardo che, il minuto successivo, ci prova ancora di testa per gli ospiti ma conclude alto. Al 32′ i Rangers reagiscono, Wright riceve da Dessers ma conclude fuori misura dal limite. Al 34′ il Benfica cerca di colpire con Di Maria che riceve da Florentino ma la palla termina a lato. Non meglio va a Neres al 35′ su assist di Marcos Leonardo con un Butland attento. L’azione tambureggiante dei lusitani prosegue al 37′ con una conclusione di Rafa respinta. Al 38′ Antonio Silva ci prova di testa ma non inquadra lo specchio della porta. Momento decisamente favorevole al Benfica con un Rangers che pare in stato confusionale. Le squadre vanno al riposo a reti bianche con un Benfica più propositivo e meritevole forse del vantaggio, illuminato soprattutto dalle intuizioni di Di Maria sia in fase di conclusione che di rifinitura. Al 3′ della ripresa i Rangers beneficiano di un’occasione per passare in vantaggio ma il tiro di Dessers su assist di Wright è respinto. Al 3′ è Lundstram a sparare alto. Rangers molto propositivi in avvio di ripresa dopo una prima frazione favorevole al Benfica. Al 7′ gli scozzesi ci provano ancora con un’incornata di Souttar su calcio d’angolo battuto da Tavernier ma la palla sfila a lato di poco. Al 9′ Diomandè fa pungere ancora i padroni di casa con un tiro parato da Trubin. su assist di Dessers. Al 16′ il Benfica crea la sua prima occasione della ripresa con il solito Di Maria che riceve da Neres ma si vede respingere la conclusione da fuori area. Al 18′ i lusitani ci riprovano con Tengstedt servito da Aursnes ma il tiro è respinto da Butland. Il Benfica torna a graffiare come nella prima parte di gara e al 21′ raccoglie i frutti della sua insistenza con Rafa che, servito di testacoc da Di Maria, lo porta in vantaggio con un gran destro.Al 27′ i Rangers tentano di riprenderla ma Lawrence, su assist del solito Dessers, spara a lato. Al 37′ Bah, su assist di Di Maria, potrebbe raddoppiare ma Butland para il suo tiro. Al 38′ lusitani ancora in evidenza con un’incornata di Neves sugli sviluppi di un corner di Kokcu ma la conclusione esce di molto. Al 42′ Lundstram cerca di riportare i Rangers in carreggiata ma si vede neutralizzare il tiro. Non meglio va a Cantwell che, al 49′, in pieno recupero, fallisce un’altra occasione per l’1-1 mettendo a lato su assist di Souttar.

VILLAREAL- OLYMPIQUE MARSIGLIA 3-1

Passaggio del turno, ma con un grande brivido lungo la schiena. L’Olympique Marsiglia conquista nel finale la rete che, dopo essere stato sotto per 3-0 e avere rischiato di farsi rimontare dagli spagnoli, gli garantisce di spiccare il volo verso i quarti di finale. Plauso, comunque, agli spagnoli che, per l’intera gara, hanno sottoposto la porta dei transalpini a un vero e proprio cannoneggiamento dal quale rischiavano di uscire vincitori. Al 9′ il Villareal, chiamato a ribaltare un passivo pesantissimo e quindi praticamente a un’impresa, ci prova con Sorloth ma il suo tiro è respinto. Al 9′ è ancora lui a provarci su corner di Parejo ma il suo colpo di testa termina a lato. Un minuto dopo gli spagnoli vanno di nuovo all’offensiva con Capoue che ci prova con un destro da fuori area senza esiti apprezzabili. Al 14′ gli iberici proseguono nel loro monologo con Guedes che riceve da un Sorloth molto attivo anche in fase di rifinitura ma si vede respingere il tiro da Pau Lopez. Il Villareal sembra condurre le danze con un Olympique in difficoltà nell’imporre un fraseggio. Al 16′ Gerard Moreno ha una buona intuizione ma conclude a lato. Non diverso il destino di un colpo di testa di Sorloth un minuto dopo. Gli spagnoli meriterebbero certamente il vantaggio per l’approccio dominante che hanno avuto nelle prime fasi della gara. Al 30′ i francesi hanno la prima occasione della gara con Veretout, l’ex Roma, però, su assist di Ounahi in contropiede, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 32′ il Villareal corona la sua superiorità andando in vantaggio per merito di Capouè, bravo a infilare Pau Lopez con un colpo di testa. Al 33′ Cuenca potrebbe persino raddoppiare ma il suo tiro dal limite finisce a lato. Al 34′ Capouè prova a regalare ai suoi il 2-0 e a se stesso la doppietta ma spara fuori bersaglio il suo sinistro. Stesso discorso, ma a parti invertite, per Kondogbia due minuti dopo. Gli spagnoli sono sempre in pressione fiduciosi di poter ribaltare il passivo pur molto difficile da recuperare. Al 37′ Ounahi prova a far recuperare i francesi su assist di Sarr ma spedisce alto di poco.Al 46′ Capouè, di testa, su cross di Cuenca, potrebbe raddoppiare ma conclude alto. Il Villareal va al riposo in vantaggio per 1-0 con i francesi, un risultato stretto per gli uomini di Marcellino Garcia Toral che avrebbero meritato un vantaggio più consistente per le moltissime occasioni create. Al 3′ della ripresa i francesi potrebbero pareggiare ma Aubameyang, su assist di Harit, spara a lato di poco. Al 9′ gli iberici allungano con Sorloth che riceve da Guedes e , con un sinistro, non lascia scampo a Pau Lopez. Il direttore di gara Istvan Kovacs ha qualche dubbio e consulta il Var decidendo poi di convalidare definitivamente la rete. Il Villareal comincia a credere nella rimonta. Al 19′ Dani Parejo riceve da Capouè ma si vede respingere la conclusione del possibile 3-0. Al 20′ il Marsiglia cerca ancora di riprenderla con l’asse Harit- Aubameyang, il primo rifinisce, il secondo conclude ma Jorgensen non ha problemi a neutralizzare. Al 26′ Guedes riceve palla da Gerard Moreno ma si vede respingere il tiro. Dopo un’iniziale fiammata dei transalpini, il Villareal riprende il comando delle operazioni. Al 29′ gli iberici ci riprovano con Mosquera che sbuca di testa su cross di Baena ma non impensierisce Pau Lopez. Al 38′ il Marsiglia fallisce la rete dell’accorciamento delle distanze con un’incornata a lato di Meitè su calcio d’angolo di Clauss. Al 40′ il Villareal prende nuovamente il largo, sugli sviluppi di una punizione Mosquera sbuca di testa per il 3-0. Villareal a un passo dall’azzeramento dello svantaggio della gara d’andata. Al 43′ Comesana, su assist di Baena, conclude a lato di testa. Continua la pressione del Villareal per rimettere in discussione il discorso qualificazione. Al 43′ Dani Parejo, su assist proprio di Comesana, si vede parare il tiro da Pau Lopez. Al 47′ Morales fallisce il poker facendosi parare il tiro. Non meglio va a Gerard Moreno che, al 48′, spara alto di testa. I sogni di ribaltamento del Villareal muoiono però al minuto 49 quando l’Olympique Marsiglia si libera del timore del recupero dei padroni di casa realizzando il 3-1 con Clauss, bravo a infilare Jorgensen con un tiro di destro su assist di Aubameyang. Il Marsiglia può tirare un sospiro di sollievo e prendere l’aereo per volare ai quarti.

LIVERPOOL- SPARTA PRAGA 6-1

Goleada all’andata, goleada al ritorno. Anche ad Anfield Road, il Liverpool non lascia allo Sparta Praga neppure le briciole. La squadra di Jurgen Klopp si impone con un tennistico 6-1 e accede ai quarti di finale. Schiacciante la superiorità dei padroni di casa che già alla fine della prima frazione erano avanti per 4-1. Già al 7′ il Liverpool mette la freccia grazie a Nunez che riceve da Szoboszlai e, di destro, non lascia scampo a Vindahl. Già in ampio vantaggio per effetto del 5-1 dell’andata, i reds stanno definitivamente chiudendo la pratica qualificazione con largo anticipo. All’8′ i padroni di casa giungono addirittura al raddoppio con un tiro centrale di Clark. Lo Sparta Praga sembra in stato confusionale e, incredibilmente, il Liverpool si regala il 3-0 dopo soli dieci minuti di gioco grazie a Salah che riceve da Clark e la mette nell’angolino dove Vindhal non può arrivare. Avvio horror dello Sparta Praga contro un Liverpool a cui riesce tutto semplice semplice. Al 12′ Nunez, di testa, mette a lato. In campo sembra esserci soltanto la squadra di casa e se ne ha conferma al minuto 14 quando Gakpo riceve da Salah e cala il poker. Lo Sparta Praga sembra essere rimasto nello spogliatoio e la partita pare non avere più nulla da dire dopo meno di venti minuti di ostilità. Al 15′ Salah fallisce il pokerissimo non riuscendo a superare Vindahl con un tiro centrale. Al 18′ i cechi hanno un sussulto con Laci la cui conclusione non inquadra però lo specchio della porta. Al 21′ , su opposto fronte, Nunez fallisce di testa il possibile 5-0. Liverpool in totale e disinvolto controllo della gara. Al 21′ inglesi ancora pericolosi con Nunez che riceve da Robertson ma non capitalizza a dovere l’azione. Al 23′ lo Sparta Praga prova almeno a regalarsi il gol della bandiera con Laci servito di testa da Angelo Preciado ma conclude centralmente. Al 34′ lo Sparta Praga cerca di mettersi in evidenza con un tiro dal limite di Kuchta che esce però a lato. Un minuto dopo Nunez potrebbe siglare il 5-0 da distanza ravvicinata su assist di Salah ma calcia incredibilmente alto. Nei due minuti successi prima nuovamente Nunez, poi Clark danno ulteriore lavoro a un Vindahl che si è già visto perforato quattro volte in trentotto minuti. Al 40′ Preciado riceve da Laci ma si vede respingere il tiro. Al 42′ i cechi , invece, non sbagliano con Birmancevic che sfrutta un assist di Preciado e infila Kelleher. Si va al riposo sul 4-1 in una partita a senso unico addormentata subito da un Liverpool incontenibile.Al 3′ della ripresa il Liverpool serve il pokerissimo con Szoboszlai che riceve da Salah e, con un gran destro, non lascia scampo a Vindahl. Al 5′ Birmancevic, su cross di Zeleny, potrebbe sferrare il colpo del 2-5 ma calcia fuori misura. Al 9′ Szoboszlai, su assist di Elliott, impegna Vindahl. Lo stesso Elliott ci prova al 9′ ma il portiere ospite è ancora attento. Sempre lui, al 10′, si vede respingere un tiro da fuori area. Sull’immediato capovolgimento di fronte il Liverpool dà al suo risultato una proporzione tennistica grazie a Gakpo sugli sviluppi di un corner. La partita continua a essere a senso unico con il Liverpool a fare il bello e il cattivo tempo e lo Sparta Praga vivo soltanto a sprazzi e ormai ampiamente rassegnato. Al 24′ Gakpo mette alto di poco fallendo il possibile 7-1 dei padroni di casa.Al 26′ lo Sparta ci prova con Preciado che però conclude a lato. Al 32′ Gakpo impegna Vindahl con un tiro dal limite. Non meglio va a Mc Connell al 36′, il risultato continua comunque a essere saldamente nelle mani del Liverpool con un netto 6-1. Al 38′ Elliott riceve da Musialowski ma conclude su Vindahl. Pur in ampio vantaggio, il Liverpool non dà segni di cedimento e continua la sua pressione offensiva. Al 44′ lo Sparta Praga prova a realizzare il secondo gol con Haraslin ma il tiro è respinto. Nel finale il Liverpool prova ad arrotondare ulteriormente con Gakpo e Salah ma il risultato non cambia. Gli inglesi passano con imbarazzante semplicità ai quarti di finale.

BAYER LEVERKUSEN- QARABAG 3-2

“Partita è finita quando arbitro fischia” diceva il compianto e saggio tecnico della Sampdoria dello scudetto Vujadin Boskov La prova cartesiana della validità della sua asserzione è giunta dal Bayer Leverkusen che, in apparenza ormai spacciato, nei minuti di recupero ha conquistato la qualificazione contro gli azeri del Qarabag credendoci sino alla fine. Come già nella sfida d’andta in casa, gli azeri sono partiti con un doppio vantaggio ma si sono poi fatti ingenuamente rimontare e poi superare appunto nel finale. Ciò senza togliere una virgola alla bravura e caparbietà dei tedeschi. Bayer Leverkusen subito aggressivo dopo avere sofferto nella gara d’andata, al 2′ Iglesias ci prova di testa su cross di Adli ma conclude alto di poco. Al 3′ è sempre lui a provarci con un’incornata, stavolta su cross di Hincapiè, anche in questo caso la sfera termina alta. Iglesias sembra una forza della natura e si produce subito in un terzo tentativo su assist di Wirtz calciando però alto. Al 9′ i tedeschi ci provano con un’incornata di Tapsoba su cross di Hofmann ma la sfera è respinta. Stesso esito per un tiro di Hincapiè dal limite un minuto dopo. Il Bayer continua a essere padrone dell’offensiva e al 10′ va ancora a un passo dal vantaggio con un’incornata a lato di Adli sugli sviluppi di un corner. Al 13′ il Qarabag cerca di reagire con Juninho che riceve da Romao ma spara fuori misura. Al 17′ il Bayer Leverkusen risponde con Adli che, imbeccato da Frimpong, si vede però parare la conclusione da Lunev. Il Qarabag risponde nuovamente al 18′ con Vesovic che, ancora su invito di Romao, conclude fuori misura. Dopo un iniziale avvio più favorevole ai tedeschi, la partita sembra incanalarsi sui binari dell’equilibrio. Al 19′ i padroni di casa ci provano ancora con Frimpong su assist di Wirtz ma Lunev fa buona guardia. Al 33′ il Qarabag si rende pericoloso con un’incornata di Hujsenov su cross di Jankovic ma la sfera è respinta. Su opposto fronte, è Frimpong a concludere fuori misura sugli sviluppi di un’azione di contropiede. Al 44′ il Qarabag ci prova con Juninho ma il suo tiro è respinto. La partita va al riposo sullo 0-0 con un predominio iniziale dei padroni di casa a cui ha fatto seguito una fase di equilibrio. Al 4′ della ripresa i tedeschi sfiorano il vantaggio con Palacios che riceve di testa da Iglesias e conclude a lato di poco.Al 6′ Bayer ancora in evidenza con Adil che riceve da Iglesias ma si fa respingere il tiro. All’8’Lunev si oppone a una conclusione di Andrich. Avvio migliore del Bayer Leverkusen nella ripresa. Al 13′ il Qarabag, alla prima azione della ripresa, passa in vantaggio con un colpo di testa di Zoubir su suggerimento di Andrade.Al 16′ Cafarquliyev commette fallo su Frimpong, il direttore di gara Anthony Taylor consulta il Var e decide alla fine di espellere il giocatore. Il Qarabag gioca quindi l’ultima mezz’ora di gara in inferiorità numerica ma in superiorità di risultato. I tedeschi provano subito ad approfittarne al 20′ con Tapsoba che, di testa, non riesce però a pareggiare le sorti. Nonostante l’inferiorità numerica, il Qarabag agguanta il 2-0 al 22′ grazie a un destro di Juninho su assist di Vesovic. Al 24′ Adli riceve da Wirtz e prova a riportare i tedeschi in partita ma Lunev fa buona guardia. Il portiere ospite interviene a sventare anche un tiro di Tapsoba al 26′. Il Bayer crede nella rimonta e, al 27′, accorcia le distanze con Frimpong su cross di Grimaldo. Al 28′ Jankovic, su assist di Zoubir, sfiora il 3-1 degli ospiti. Stesso esito ha un tiro di Vesovic subito dopo su suggerimento di Andrade. Il Qarabag è interessato a chiuderla visto il tentativo di recupero dei padroni di casa. Gli azeri ci riprovano al 29′ con un’incornata di Mustafazada che però è neutralizzata da Kovar. Il momento è favorevole agli ospiti che proseguono la loro operazione di cannoneggiamento con Andrade su assist di Bayramov ma senza esiti apprezzabili. Al 29′ è Wirtz a provare a fare pareggiare il Bayer Leverkusen da fuori area ma Lunev respinge. Subito dopo è Frimpong a chiamare ancora in causa il portiere azero. Al 30′ Tapsoba riceve da Schick ma conclude fuori misura. Per un Qarabag che cerca di chiudere i conti, un Bayer Leverkusen che non appare affatto rassegnato. Al 35′ il Bayer prova a fare male con Schick che riceve da Frimpong ma conclude a lato. Subito dopo anche Grimaldo non è preciso spedendo fuori misura. Lo imita al 37′ Xhaka con una conclusione da fuori area. Il Bayer prova a prodursi in un forcing costante ma non riesce a raccoglierne i frutti. I tedeschi ci provano ancora al 39′ con Palacios e Wirtz ma la porta del Qarabag resta stregata. Al 39′ Lunev respinge un tiro di Xhaka. Il Bayer continua a prodursi generosamente in attacco mentre il Qarabag sembra avere perso il pungiglione. Al 41′ Grimaldo conclude alto di poco. Al 43′ Wirtz si vede respingere un tiro dal limite. La partita sembra destinata a sorridere agli azeri ma al 48′ Schick, su cross di Grimaldo, realizza l’inatteso 2-2. Fine dei colpi di scena? Per nulla, perchè i tedeschi, al 52′, ancora con Schick, questa volta su assist di Palacios, realizzano il 3-2 che consegna loro il passaggio ai quarti di finale. Il Qarabag sciupa infatti l’occasione per rimettere tutto in discussione al 55′ con un’incornata a lato di Mustafazada su assist nientemento che del portiere Lunev. Bayer clamorosamente ai quarti.