Liverpool alla ricerca del post Salah: si guarda in bundesliga

Dopo un mercato faraonico con gli acquisti record per Frimpong, Leoni, Wirtz, Isak, Ekitiké e Kerkez, il Liverpool è preoccupato in attacco con Salah che compirà 34 anni nella prossima stagione. L’attacco da urlo affidato ad Arne Slot è sicuramente importante per il club inglese, che dovrà rifarsi in Champions League dopo la sconfitta ai rigori contro il PSG e riconfermarsi campioni di Inghilterra, non facile vista la tanta concorrenza in Premier League.

Salah-Liverpool al capolinea: il sostituto arriva dal Bayern Monaco

L’egiziano vanta un totale di 405 partite con 246 gol e 114 assist con la maglia dei ‘Red Devils’, ma l’età oramai avanzata mette la dirigenza del Liverpool alla ricerca del suo sostituto. Proprio per questo gli occhi vanno direttamente su un calciatore del Bayern Monaco per la prossima stagione, ovvero Michael Olise, classe 2001 che può ricoprire anche il ruolo da trequartista oltre alla classica ala destra.

Nella scorsa stagione ha disputato ben 55 partite con 20 gol e 23 assist in tutte le competizioni, mentre nella nuova ‘Bundesliga’ è partito alla grande, ha registrando al momento 3 reti in campionato e una in Coppa DFB. Prelevato dal Crystal Palace nel luglio dello scorso anno, si è messo in mostra sin da subito mostrando prestazioni incredibili in campo attraverso le sue giocate spettacolari.

I soldi spesi sul mercato e gli obiettivi del liverpool

Secondo il ‘Daily Mail’ dunque i Reds sarebbero fortemente interessati con il giocatore che ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2029. La dirigenza dunque non si è accontentata del mercato fatto e oramai concluso, ma punta ad acquistare pedine più forti del momento, con l’obiettivo di tornare subito competitivi su tutti i fronti e provare ad arrivare il più lontano possibile in Champions League dopo la delusione dello scorso anno. Ora, però, è il momento di lasciar parlare il campo che ci dirà veramente se gli acquisti esercitati sono risultati ottimi oppure fallimentari. Sulla carta al momento sembrano i più forti e vogliosi di raggiungere un solo obiettivo, ovvero la vittoria.