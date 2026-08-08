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Calciomercato

Liverpool, colpo a sorpresa: arriva Araujo dal Barça in prestito

I Reds rinforzano il reparto arretrato con l’arrivo del difensore uruguaiano: operazione in prestito con opzione di riscatto.

Ago 8, 20261 Lettura
BARCELONA, SPAIN - JANUARY 29: Ronald Araujo of FC Barcelona celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 match between FC Barcelona and Atalanta BC at Estadi Olimpic Lluis Companys on January 29, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Liverpool piazza un importante innesto per la difesa e sorprende il mercato estivo. I Reds hanno infatti raggiunto l’accordo con il Barcellona per Ronald Araujo, che approda ad Anfield con la formula del prestito con opzione di riscatto. A rilanciare l’indiscrezione è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Operazione definita per la difesa dei Reds

Il club di Anfield aggiunge qualità ed esperienza al proprio reparto arretrato assicurandosi uno dei difensori più apprezzati del panorama europeo. Ronald Araujo, punto di riferimento della retroguardia blaugrana nelle ultime stagioni, vestirà la maglia del Liverpool grazie a un accordo che prevede il prestito con opzione di riscatto. Una soluzione che consente ai Reds di rafforzare immediatamente la rosa, mantenendo al tempo stesso margini di valutazione sul futuro del centrale uruguaiano. Per il Barcellona, invece, l’operazione rappresenta un’opportunità per alleggerire il monte ingaggi e riorganizzare il reparto difensivo.

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