Calcio Estero

Liverpool in caduta libera! La panchina di Arne Slot traballa

Nove sconfitte in dodici partite, una difesa “non da Liverpool” e 500 milioni spesi senza trovare un’identità. La società medita il cambio. E il 9 dicembre arriva l’Inter

Nov 27, 20252 Lettura
TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Arne Slot, Head Coach of Feyenoord reacts during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Liverpool di Arne Slot è ufficialmente in crisi. Il prossimo 9 dicembre I Reds saranno di scena a San Siro per la sesta giornata di Champions. La domanda che rimbalza da giorni è semplice: che Liverpool sarà? Perché quello attuale somiglia poco (o per nulla) alla macchina perfetta che fino a pochi mesi fa dominava la Premier League.

Il poker incassato contro il PSV ha lasciato i Reds con un dato impietoso: nove sconfitte nelle ultime dodici partite, una serie negativa che non si vedeva dai più remoti archivi del club, precisamente dal dicembre 1953. Undici lunghezze dall’Arsenal capolista in campionato, qualificazione agli ottavi di coppa a serio rischio. In campo europeo, poi, la fragilità della squadra è stata messa in mostra nella maniera più cruda: ritmi bassi, zero aggressività, quella combattività che aveva caratterizzato la cavalcata dello scorso anno è ormai un ricordo sbiadito.

Il tutto amplificato dai 500 milioni di euro spesi sul mercato, da Isak a Ekitiké passando per Wirtz e lo sfortunatissimo Leoni. Investimenti che, invece di rasserenare l’ambiente, sembrano aver solo aumentato il peso sulle spalle di Slot, oggi percepito come un tecnico completamente alla deriva, incapace di tenere la barra dritta mentre la sua creatura naufraga.

Ospiti di TNT Sports, due che il Liverpool lo conoscono bene, Steven Gerrard e Steve McManaman, hanno commentato senza filtri l’ultima debacle europea. Gerrard, in particolare, ha puntato il dito sulla fase difensiva, definendo la squadra “instabile” e, a giudicare da quanto visto, un eufemismo. “Non è accettabile,” ha dichiarato. “Concedono troppo, sono scoperti nelle transizioni, vulnerabili appena la palla si muove. Anfield parlava da solo: spalti vuoti a dieci minuti dalla fine. Dopo il terzo gol, era chiaro che la partita fosse finita.” Quando anche il leggendario “You’ll never walk alone” del dodicesimo uomo viene meno, è un sintomo inconfondibile dello sprofondo rosso in cui sono finiti.

Poi la stoccata sulla formazione scelta da Slot, con Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk e Milos Kerkez schierati dietro. “Quella non è una difesa del Liverpool,” ha affermato Gerrard. “E mai lo sarà.” Un giudizio duro, forse, ma che fotografa fedelmente il momento dei Reds: una squadra inutilmente costosa, confusa e, soprattutto, lontanissima dall’essere quella che l’Inter temeva di incontrare solo pochi mesi fa.

Naturalmente, il tecnico neerlandese è finito sulla graticola, come principale indiziato a farsi da parte per tentare di risollevare l’ambiente. La proprietà americana non può essere, logicamente, soddisfatta dopo aver accontentato tutte le richieste dell’allenatore (quantificate in mezzo miliardo di euro) per ritrovarsi a dover riscrivere gli almanacchi della squadra in negativo. La fiducia è terminata, e in caso di altri passi falsi l’esonero sarà inevitabile, anche prima della trasferta milanese (nel mezzo affronterà West Ham, Sunderland e Leeds: nove punti o sarà addio, verdetto chiaro).

Tra i nomi circolati per l’eventuale sostituzione in corso d’opera, i principali allenatori messi in fila da tuttomercatoweb includono Iraola, che ben sta facendo con il Bournemouth (suggestivo lo scontro a distanza con l’altro tecnico basco Arteta, ma la proprietà difficilmente lo lascerà andar via), i ritorni suggestivi di Klopp e la bandiera Gerrard (ma il primo si trova benissimo a lavorare dietro la scrivania sorseggiando Red Bull, il secondo decisamente non ha convinto alla prime uscite nella nuova veste di mister) e Postecoglou da poco liberato dal Nottingham dopo la splendida stagione passata. Qualcuno di loro potrebbe essere la carta vincente per far rinascere la squadra campione di Premier?

