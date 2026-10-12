Liverpool travolto, il Manchester City fa paura: 3-0 ad Anfield e messaggio all’Arsenal

Nelle partite della domenica della 6^ giornata di Premier League, il Manchester City fatica un tempo, poi sfrutta ottimamente la superiorità numerica per l’espulsione di Gravenberch e dilaga. Contro un Liverpool in piena emergenza infortuni (out Szoboszlai, Gakpo e Isak), la squadra di Maresca passa avanti a metà secondo tempo con un gran gol di Haaland. Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio di Doku, prima del decisivo 3-0 di Cherki. Nel pomeriggio vince il Crystal Palace in rimonta contro il Nottingham Forest del grande ex Oliver Glasner. Prima la rete firmata da Ndoye dopo appena tre minuti, poi, sul finire del primo tempo, la rimonta firmata da Kamada e Lerna. Prima del 3-1 finale firmata da Pino. Pirotecnico 2-2 tra Hull City ed Everton con un Moyes polemico coi Friedkin che hanno deciso di mettere in vendita la società. I Toffees mancano l’occasione per salire da soli al 4° posto.

CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST 3-1

La domenica della 6^ giornata di Premier League si apre con il successo del Crystal Palace, che al Selhurst Park si era imposto in rimonta per 3-1 sul Nottingham Forest. Che si era portato in vantaggio dopo appena tre giri di lancette con l’ex bolognese Ndoye, prima di sciogliersi poco prima dell’intervallo: al 41′ minuto arriva il pari firmato dall’ex laziale Kamada ed in pieno recupero il sorpasso di Lerma. Risultato fissato poco prima dello scoccare dell’ora di gioco da Pino, per il 3-1 che non cambierà fino alla fine.

HULL CITY-EVERTON 2-2

In campo è sceso poi anche l’Everton, messo in vendita dai Friedkin: la squadra del tecnico scozzese Moyes (nei giorni scorsi polemico con la proprietà), ha sciupato l’occasione di portarsi da sola in quarta posizione, facendosi raggiungere sul pari dall’Hull City, dopo essere riuscita a ribaltare il risultato. Tutte nella ripresa le reti con Gelhardt a firmare il vantaggio per i padroni di casa, Dewsbury-Hall e Barry a ribaltarla per i toffees e Belloumi a firmare il definitivo pari.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 0-3

Il big match che chiude le partite della domenica della 6^ giornata di Premier League, parte col freno a mano tirato. È un primo tempo molto deludente, infatti, quello che va in scena ad Anfield, dove entrambe le squadre sbagliano molto, soprattutto da un punto di vista tecnico. L’occasione più grande ce l’ha al 24’ minuto il Liverpool – privo di Isak, Szoboszlai e Gakpo – con Jacquet, il cui destro sugli sviluppi di calcio d’angolo viene però parato da Donnarumma. Per la squadra di Maresca ci provano Enzo Fernandez e Semenyo dalla distanza, ma senza successo. Nella ripresa salgono i Reds, che si rendono subito pericolosi con Koumas, Barcola e Gravenberch, ma il portiere italiano è come sempre sicuro tra i pali. Al 60’ minuto ecco la prima vera chance del Manchester City: Semenyo trova Haaland con un gran filtrante, ma il centravanti solo davanti ad Alisson calcia fuori. La partita cambia però al 62’minuto, quando il Liverpool rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione ai danni di Gravenberch, che riceve il secondo giallo per un fallo su Doku. È proprio il belga, che dal suo ingresso in campo ha cambiato la partita, a propiziare il gol del vantaggio dei suoi: l’ex Rennes punta Araujo, calcia in porta e il pallone – respinto – finisce sul mancino di Haaland, che con un gran mancino batte Alisson. Ad Anfield è ormai Doku-show. L’esterno offensivo riceve da Anderson, rientra sul destro e lascia partire un gran tiro da fuori che finisce sotto la traversa. Al 68’ minuto è 2-0 City, che in pochi minuti ha indirizzato la partita. Al 78’ minuto arriva anche il 3-0, questa volta con Cherki, che conclude una bellissima azione dei suoi mettendo a sedere Frimpong e batte Alisson con un destro rasoterra. I minuti finali sono di pura gestione per il Manchester City, che schianta il Liverpool e vola a 18 punti in classifica, a +3 sull’Arsenal. Fermo a 9 il Liverpool, che tra problemi fisici e novità, deve ancora trovare i giusti meccanismi. Maresca nel post partita oltre ad esprimere contentezza per la vittoria nel big match, fa riferimento agli accadimenti esterni riguardo le infrazioni che avrebbe commesso il City e per il quale è sotto indagine.

Le parole di Maresca in conferenza stampa post-partita:

“Non è stato facile per i giocatori dopo le ultime due o tre settimane, ma hanno gestito molto bene la situazione. Durante la settimana ho detto che dobbiamo imparare a gestire il rumore esterno, ma fare il nostro rumore, cioè vincere le partite. I nostri tifosi cantavano alla fine, quindi il rumore veniva da noi. Vincere 3-0 ad Anfield è sicuramente un grande risultato. In questo momento tutta l’organizzazione aveva bisogno di una vittoria del genere”, ha aggiunto Maresca. È positivo per noi dello staff tecnico, per i giocatori e per l’organizzazione. Una vittoria così fa bene a tutto il club. Non potete immaginare quanto sia felice. Sono qui per preparare le partite e vincerle. Spero di poter parlare di questa situazione quando vinceremo il ricorso.”