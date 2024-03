ll programma completo degli ottavi di finale di ritorno

Persa la Lazio, eliminata la scorsa settimana dal Bayern Monaco, ci sono altre due speranze italiane di accedere ai quarti di finale di Champions League. Inizia il Napoli, impegnato martedì a Barcellona contro i blaugrana dopo l’1-1 dell’andata al ‘Maradona’. Trasferta spagnola anche per l’altra italiana, l’Inter, ospite dell’Atletico Madrid dopo l’1-0 dell’andata firmato da Marko Arnautovic.

Napoli in salita a Barcellona, l’Inter vede il passaggio del turno

Il Napoli fa visita al Barcellona al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall’1-1 del Maradona dello scorso 21 febbraio, quando Osimhen rispose al momentaneo vantaggio ospite firmato Lewandowski. Gli azzurri, reduci dal pareggio per 1-1 di venerdì contro il Torino in campionato, sono ancora imbattuti da quando Francesco Calzona ha preso il posto di Walter Mazzarri sulla panchina dei campioni d’Italia. Le due formazioni si sono affrontate in questa fase del torneo già nella stagione 2019-20, quando dopo l’1-1 a Napoli, ben sei mesi dopo a causa dello stop per il Covid 19, i blaugrana passarono il turno grazie al 3-1 in un Camp Nou deserto. L’altro precedente risale ai playoff di Europa League 2021-22: dopo l’1-1 a Barcellona, gli spagnoli conquistarono il pass per gli ottavi grazie al 4-2 al Maradona.

Mercoledì fari puntati sul Wanda Metropolitano di Madrid per il match tra Atletico e Inter. All’andata, 1-0 in favore dei nerazzurri grazie alla rete messa a segno da Arnautovic, anche se i nerazzurri avrebbero potuto chiudere con una differenza reti maggiore. Il precedente match è stato il secondo scontro in competizioni UEFA tra queste due squadre, che si erano già affrontate nella finale di Supercoppa Europea del 2010: in quella occasione, gli spagnoli si imposero per 2-0 grazie alle reti di Reyes e Aguero.

L’Arsenal sogna la rimonta, il Borussia i quarti

Il quadro degli ottavi si chiude poi martedì con Arsenal-Porto in quel di Londra e Borussia-PSV a Dortmund. I gunners sono usciti sconfitti da Lisbona per uno a zero (Galeno al 95’) così sono obbligati a vincere con due gol di scarto la gara di ritorno per passare (la vittoria con un gol di scarto varrebbe i supplementari). Infine, mercoledì ci sarà Dortmund-PSV. A Eindhoven l’andata è finita 1-1 (de Jong e Malen) così al ritorno chiunque vinca passerà il turno, mentre il pareggio con qualsiasi risultato porterebbe al supplementare.

Il programma completo degli ottavi di ritorno

12.03. 21:00 Arsenal-FC Porto

12.03. 21:00 Barcellona-Napoli

13.03. 21:00 Atletico Madrid-Inter

13.03. 21:00 Dortmund-PSV