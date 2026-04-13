Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Lo Stoccarda cala il poker e vede la Champions, Colonia ok

Lo Stoccarda aggancia il Lipsia al terzo posto con un poker d'autore; il Colonia ritrova i tre punti dopo due mesi trascinato dai gol di Ache e Bergman, mentre il Friburgo espugna Mainz di misura.

Apr 13, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - DECEMBER 11: Enzo Millot of VfB Stuttgart celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6 match between VfB Stuttgart and BSC Young Boys at Stuttgart Arena on December 11, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

COLONIA- WERDER BREMA 3-1

La vittoria gli mancava dal 30 gennaio quando sconfisse in casa il Wolfsburg. Il Colonia ritrova la posta piena sconfiggendo in casa per 3-1 il Werder Brema rimasto in dieci per l’espulsione di Friedl al 24’ della prima frazione e, tredicesimo con 30 punti, fa respirare la sua classifica Gli ospiti sono quartultimi con 28 punti dopo il secondo passo falso di fila. Al 7’ il Colonia va in vantaggio con un rigore trasformato da El Mala e concesso per un fallo di Deman su Kaminski. Al 2’ della ripresa Castro-Montes raddoppierebbe ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Al 20’ Ache, con un sinistro da distanza ravvicinata, raddoppia. Al 27’ lo stesso Ache commette fallo su Deman ed è rigore per gli ospiti che Schmid non fallisce per il 2-1. Al 52’ Bergman, con un destro da posizione decentrata, sigla il definitivo 3-1.

STOCCARDA- AMBURGO 4-0

Poker d’autore. Lo Stoccarda liquida disinvoltamente la pratica Amburgo ed è terzo con 56 punti insieme con l’RB Lipsia. Gli ospiti subiscono il secondo stop negli ultimi tre turni e sono dodicesimi a quota 31. Al 21’ Stiller riceve la sfera da Leweling e porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro di sinistro. Al 32’ Fuhrich, ancora di sinistro e su suggerimento di Demirovic, raddoppia. All’11’ della ripresa Mittelstadt porta i padroni di casa sul 3-0 con un sinistro da fuori area. Al 37’ Undav sbaglia un calcio di rigore mancando il 4-0, al 41’, invece, El Khannouss non sbaglia siglando il poker con un destro dal limite su suggerimento di Tiago Tomas.

MAINZ- FRIBURGO 0-1

Dopo lo stop con il Bayern Monaco sul campo amico, il Friburgo si rifà andando a espugnare di misura la Mewa Arena contro il Mainz. La squadra di Julian Schuster è ottava con 40 punti. I padroni di casa, invece, sono noni a quota 33 e venivano da tre successi consecutivi. Al 2’ della ripresa Holer, di testa, su assist di Ginter, porta in vantaggio gli ospiti, il Mainz non riesce poi a rimettersi in carreggiata e la squadra di Schuster festeggia la posta piena.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Union Berlino, Marie Louis-Eta prima donna ad allenare in Bundesliga

Apr 12, 2026

Il Bayern fa “manita” e scappa, Dortmund ko col Leverkusen

Apr 11, 2026

L’Union aggancia il St. Pauli, il Colonia rimonta due gol all’Eintracht

Apr 5, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.