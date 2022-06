Lorenzo Insigne sbarca a Toronto, tifosi in delirio!

Archiviata la Serie A con il terzo posto del Napoli e momentaneamente anche la Nazionale con l’eliminazione nei playoff per Qatar 2022, per Lorenzo Insigne è cominciata la sua nuova avventura in terra canadese e per la precisione a Toronto, dove con il club dell’Ontario prenderà parte alla MLS 2022. Ma sulle spalle del folletto napoletano, peserà molto l’eredità lasciata da un altro folletto italiano, ossia Sebastian Giovinco che dal 2015 al 2019 ha deliziato e non poco il pubblico di Toronto con giocate, gol e soprattutto vittorie, viste le 3 coppe del Canadavinte e soprattutto la MLS Cup nel 2017.

Il folletto napoletano prima accolto all’aereo porto, poi con la società ha fatto tappa al quartiere Little Italy, che rappresenta anche la comunità italiana più grande del Nord-America, facendo esplodere di gioia miglia d’italiani che per strada hanno preso parte all’evento, tanto che per alcuni l’arrivo di Insigne a Toronto è stato paragonato a quello di Maradona al Napoli.Cosi visto il grande affetto ricevuto il campione d’Europa, ha subito fatto capire il perché del suo passaggio a Toronto “Sono felice di essere qui, grazie al presidente che mi ha dato questa opportunità, per me è la prima volta lontano da Napoli. Mi ha convinto il grande progetto, per questo ho accettato di venire qui. Sapevo che sarebbe stato difficile cambiare città, ma il presidente mi ha convinto”.

Ovviamente oltre che al progetto del club e lo stimolo di giocare in un campionato che ormai cresce di anno in anno,la dirigenza del Toronto ha senza dubbio cercato e trovato quel giocatore che possa consentirgli di fare anche il salto di qualità in Champions, visto la grande esperienza d’Insigne nelle coppe europee maturata all’ombra del Vesuvio e con la Nazionale. Dal canto suo il rapporto difficile con De Laurentiis ed il contratto faraonico offerto dalla franchigia canadese, con annessa voglia di tornare a vincere, hanno fatto si che il folletto napoletano cambiasse ariacon la speranza di riconquistare anche la maglia azzurra che al momento sembra essere saldamente sulle spalle di Gnonto.

Sul suo cammino in MLS Insigne o The Magnificent, avrà modo di ritrovare due volti a lui noti, il primo sarà del suo ex Capitano in Nazionale, ossia Giorgio Chiellini approdato in California alla corte dei Los Angeles FC, ed il secondo sarà quello di Gonzalo Higuain, con cui ai tempi del Napoli di Sarri divideva il reparto offensivo,ma che mai perdonò dopo il suo approdo alla Juventus a cui si sono aggiunte nei giorni scorsi proprio le dichiarazioni dell’argentino nei confronti del suo ex club, al quale con la casacca bianconera in 8 incontri realizzò ben 6 reti, facile capire che quello tra Insigne ed Higuain sul rettangolo di gioco sarà un incontro tutt’altro che amichevole, in cui non ricorderanno i bei tempi andati.

Ovviamente in tantissimi a Toronto non vedono l’ora di vedere il folletto napoletano in campo ed a tale domanda ha risposto proprio il tecnico del club “Non so quanto sia in forma, fino a quando non sarà qui non lo sapremo. Non è ancora chiaro quando inizierà ad allenarsi. Si tratta di capire ovviamente come si sente. Visto il contratto col Napoli che scadrà il 30 giugno potrebbe allenarsi dal primo luglio, ammesso che stia bene e sia pronto”. In attesa dunque che scada il contratto con il Napoli a Toronto la febbre per Insigne è già cominciata.