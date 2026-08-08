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Juventus

Lucumì-Juve, c’è una svolta: cosa può cambiare per la difesa di Spalletti

La Juventus prepara il colpo Lucumì: i punti di forza che fanno sognare i bianconeri

Ago 8, 20262 Lettura
ROME, ITALY - MARCH 19: Robinio Vaz of AS Roma shoots whilst under pressure from Jhon Lucumi of Bologna during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Jhon Lucumì sembrava essere sfumato, adesso invece sembra essere vicino alla Juventus, vediamo chi è e se potrebbe rinforzare la rosa…

Chi è Lucumì?

Difensore centrale al Bologna e titolare della nazionale Colombiana (titolare al mondiale).

È un difensore molto fisico e molto alto, inoltre possiede molti punti di forza che farebbero comodo al mister Luciano Spalletti.

  • Velocità: Giocatore molto rapido nei primi metri, molto capace di affrontare giocatori in velocità a campo aperto.
  • Lettura difensiva: molto abile nella lettura dei passaggi e delle loro traiettorie, anticipa spesso gli avversari grazie alla sua abilità nel sapersi posizionare.
  • Uscita palla al piede: molto abile in uscita palla al piede con il suo mancino, ma senza prendersi rischi sul passaggio.

Come potrebbe giocare nella Juventus?

Nella Juventus Lucumì potrebbe giocare sia con difesa a 3 (come braccetto mancino), sia con difesa a 4 (come centrale sinistro).

Probabile che Spalletti vorrà giocare con difesa a 4 con difensori centrali Bremer e Lucumì, insieme potrebbero avere una buona tenuta difensiva, da capire invece chi saranno i terzini titolari.

Difficile invece che giochi con la difesa a 3 perché penso che Spalletti voglia due centrali di difesa senza braccetti.

Quali sono i suoi limiti

  • Gioca sicuro: come detto prima lui non rischia il passaggio, per cui gioca semplice e non vuole rischiare. Questo potrebbe essere un limite quando Spalletti vorrà più verticalità e più velocità.
  • Gestione di qualche situazioni: in qualche situazione Lucumì stacca un po’ la testa dal campo e commette errori di concentrazione.

Proprio su questi limiti Spalletti dovrà lavorare e farlo rendere al massimo.

Arriverà?

Se ascoltiamo i rumors, ci sono delle buona possibilità che Jhon Lucumì arrivi alla Juventus.

Se arriva, dobbiamo capire con che formula, le formule che sono state affiancate a questa operazione sono:

  • Acquisto a titolo definitivo: la Juventus acquisterebbe il giocatore a titolo definito pagando il prezzo del cartellino.
  • Acquisto con obbligo di riscatto: La Juventus potrebbe pagare una cifra di indennizzo all’inizio e poi a fine anno pagare il resto.
  • Acquisto aggiungendo qualche contropartita: In questi giorni è uscito il nome di Juan Cabal, terzino acquistato dalla Juve tempo fa, che ora potrebbe essere dato al Bologna come contropartita, alla quale poi si aggiungerebbero un po’ di milioni per chiudere l’operazione.

Non ci rimane che aspettare che il tempo passi per sperare che la dirigenza faccia la propria mossa, Carnevali e Massara finora stanno svolgendo un ottimo lavoro.

I tifosi della Juventus sperano che questo possa essere un buon affare e che possa dare un grande miglioramento alla squadra.

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