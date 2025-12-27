Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

L’Udinese pareggia all’ultimo istante contro la Lazio. Davis risponde a Vecino

Dic 27, 20251 Lettura

L’Udinese ospita la Lazio in Friuli per continuare il cammino virtuoso intrapreso in questa prima parte di stagione. I biancocelesti partono bene ed all’8’ hanno la prima vera occasione con Noslin che col destro sfiora il palo a sinistra di Padelli. Pochi istanti dopo è Cataldi ad andare vicino al vantaggio ma i bianconeri sono fortunati anche in questo frangente. Al 26’ si fanno vedere i padroni di casa con Zaniolo che dal limite dell’area tenta la sorpresa ma Belahyane è bravo a deviare la sfera in calcio d’angolo. Al 31’ è nuovamente l’Udinese a cercare la via del gol, questa volta con Bertola ma il giocatore numero 13 non trova lo specchio della porta. Gli equilibri in campo si sono invertiti ed è ancora l’Udinese a farsi vedere in avanti: Ekkelenkamp raccoglie in area un assist al bacio di Zaniolo ma il pallone va fuori la traiettoria corretta. Al 47’ è ancora Noslin a calciare in porta per gli ospiti ma Kristensen chiude bene in corner. Il secondo tempo si apre con Cancellieri in grande spolvero: al 51’ prende l’iniziativa offensiva e per poco non gonfia la rete casalinga con un tiro a giro. A venti minuti dal termine gli animi si scaldano con l’Udinese che chiede un calcio di rigore dopo un sedicente tocco sospetto da parte di Gila a deviare il cross di Kamara ma dopo un consulto al var il direttore di gara fa proseguire le ostilità. Al 75’ lo stesso Kamara dà il via ad una sortita offensiva strappando la sfera dai piedi di Gila e mettendo in mezzo per Davis ma Provedel è bravo a neutralizzare il tentativo. Minuto 80: Cancellieri  appoggia per Vecino che con un tiro, non irresistibile, trova la deviazione di Solet con la sfera che finisce alle spalle di Padelli. Lazio in vantaggio ma Udinese che non ci sta e con Zaniolo prova subito a cercare il pari direttamente da calcio di punizione ma Provedel non si fa trovare impreparato. Al 96′ ‘Udinese trova il gol del pareggio con un sinistro dentro l’area di rigore di Davis. Momenti di trepidante attesa mentre i calciatori friulani festeggiano perchè il direttore di gara fa segno che andrà a controllare il tutto al var ma nonostante questo la rete viene convalidata.

Udinese 1 – 1 Lazio
(Vecino; Davis)

Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

