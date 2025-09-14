L’Udinese sbanca Pisa, il Cholito stende la Roma. Pokerissimo Atalanta

ROMA-TORINO 0-1

59’ Simeone

Dopo due successi di fila, la Roma del Gasp cade in casa contro la formazione granata. Squadra che vince non si cambia… o quasi. L’ex guru dell’Atalanta decide di cambiare due undicesimi rispetto all’ultima vittoriosa uscita contro il Pisa: muro difensivo confermato e sorretto da Hermoso, Mancini e N’Dicka; solito centrocampo a quattro composto dal recuperato Wesley, Cristante, Koné e Angelino. La vera novità risiede in attacco, dove il tecnico di Grugliasco decide di giocarsela senza un centravanti puro di riferimento: El Aynaoui e Soulé in appoggio al “jolly” Dybala. Baroni risponde con una formazione a specchio (3-4-2-1), con Simeone dal 1’ sostenuto da Ngonge e Vlasic. La gara stenta a decollare, l’esperimento del Gasp non sembra dare risposte convincenti. La Roma appare troppo leggera e prevedibile in attacco. Il dominio nel possesso palla non porta risultati e nella prima frazione non si registrano particolari pericoli dalle parti del portiere ospite Israel. Il Toro si affaccia più spesso grazie alle ripartenze alimentate dalla preziosa vivacità del Cholito. Nel complesso prevale un tatticismo esasperato. In questa situazione l’unico a scuotere l’ambiente giallorosso è Hermoso, ma il suo colpo di testa risulta di facile lettura per Israel. Nell’intervallo Gasperini corre ai ripari: fuori uno spento El Aynaoui e un Dybala fuori contesto, dentro Baldanzi e Ferguson (preferito ancora una volta a Dovbyk). I cambi sembrano dare maggiore vivacità alla manovra giallorossa, i nuovi entrati provano in più circostanze a sbloccare un match inchiodato sullo 0-0. Peccato che la beffa sia dietro l’angolo per l’undici di casa: al 59’, infatti, su una veloce ripartenza, Ngonge resiste alla carica di Koné, serve Simeone che con un destro a giro sul palo più lontano non lascia scampo a Svilar. Roma incredula. Finale arrembante dei giallorossi alla disperata ricerca del pareggio, piovono conclusioni verso la porta difesa da Israel (bravo a neutralizzare Pisilli prima ed El Shaarawy poi), ma il forcing non sortisce effetti. Il Torino esce dall’Olimpico con il (primo) bottino pieno della stagione. I giallorossi non reggono il passo di Juventus e Napoli.

ATALANTA-LECCE 4-1

37’ Scalvini (A), 51’ e 74’ De Ketelaere (A), 70’ Zalewski (A), 82’ Ndri (L)

Pokerissimo dei bergamaschi sui salentini. Primo successo quantomai pesante per la squadra di Juric, quantomeno sul piano del risultato. E’ nel secondo tempo, però, che la compagine di casa ha davvero ben impressionato, trascinata da un irresistibile De Ketelaere (doppietta). Al momento 5 punti dopo 3 gare, ovvero un deciso scatto in avanti rispetto a un avvio che – prima della gara odierna – era certamente considerato da queste parti al di sotto delle aspettative. Resta fermo al pareggio ottenuto alla prima giornata il Lecce di Di Francesco, che venerdì prossimo al “Via del Mare” riceverà il Cagliari. Primo tempo equilibrato, fino al vantaggio orobico giunto nel finale (37’) sugli sviluppi di un angolo: una bella parabola di Zalewski trova il vincente colpo di testa ad opera di Scalvini. In effetti il Lecce sullo 0-0 si era fatto apprezzare per una serie di trame niente male. Conclusa in vantaggio la prima frazione, l’Atalanta è tornata sul terreno di gioco nella ripresa sbloccata soprattutto mentalmente. I nerazzurri trovano al 51’ il raddoppio del migliore in campo De Ketelaere, poi Zalewski – che in precedenza aveva colpito una traversa – sigla il gol del 3-0. Tre minuti dopo, ancora il belga per la doppietta personale. A rendere meno amaro il passivo nel finale ai danni della formazione giallorossa, è il punto realizzato al termine di un’azione personale di Ndri (prima rete in campionato realizzata dalla formazione salentina).

PISA-UDINESE 0-1

14’ Iker Bravo

Seconda sconfitta di misura subìta dal Pisa in casa. Questa volta a vincere all’Arena Garibaldi dopo la Roma è l’Udinese. I friulani sono riusciti ad essere più concreti della formazione di Gilardino, che nel primo tempo non è riuscita ad approfittare degli errori clamorosi soprattutto commessi da un distratto Sava. Il portiere ospite, tuttavia, si riscatta nella ripresa salvando il risultato a vantaggio dei suoi. Il gol che decide il match viene segnato al 14’ da Iker Bravo, abile a tramutare in rete un rigore in movimento. I nerazzurri toscani – che sono ancora alla ricerca della prima vittoria da quando sono tornati nella massima categoria – si svegliano solo nella ripresa dopo aver subìto troppo le azioni degli avversari ad inizio gara, evidentemente ancora carenti di un giusto atteggiamento.