Ludogorets e Genk ai play-off, il Porto vola agli ottavi!

CELTIC-UTRECHT 4-2
Il Celtic passa in casa contro l’Utrecht. Nel primo tempo si verifica un dominio dei padroni di casa, siglando 3 reti nei primi 19 minuti. Tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, gli avversari reagiscono al triplo svantaggio e accorciano notevolmente le distanze con de Wit prima e Blake poi, ma al 66’ Trusty allungano le distanze portando il punteggio sul 4-2, chiudendo completamente il discorso. Gli scozzesi rientrano a pieno tra le squadre qualificate ai play-off, accumulando in totale 11 punti al 21° posto. Gli olandesi terminano la competizione con un solo punto, con la certezza dell’eliminazione già prima del match.
STOCCARDA-YOUNG BOYS 3-2
Succede dell’incredibile tra Stoccarda e Young Boys: la formazione tedesca si porta subito in doppio vantaggio tra il 6° e il 7° minuto del primo tempo, ma gli svizzeri li agganciano grazie alle reti di Gigović e Lauper tra il 42’ e il 57’. Nel finale il centrocampista Chema Andrés porta in vantaggio i suoi e regala 3 punti preziosi dopo la sconfitta precedente contro la Roma, eliminando di fatto lo Young Boys dalla competizione.
PORTO-RANGERS 3-1
Clamorosa partenza falsa del Porto di Farioli, che contro il Rangers subisce il gol del momentaneo 0-1 al 6’ di partita.
Al 27’ arriva il pareggio firmato da Rodrigo Mora e parte subito la rimonta dei portoghesi. Sei minuti dopo ribalta tutto Moura e sfortunatamente l’autogol di Emmanuel Fernandez condanna definitivamente gli ospiti.
Ottima vittoria per i Dragões che dunque accedono agli ottavi di finale, ribaltando sin da subito il risultato dopo l’incertezza iniziale. Per il Rangers il percorso europeo termina nel peggiore dei modi, nonostante l’aritmetica certezza dell’eliminazione già prima di questo match.
LIONE-PAOK 4-2
Il Lione diventa dunque definitivamente la capolista di Europa League, battendo 4-2 il PAOK. I greci si trovano sopra intorno al 20’, ma l’espulsione di Kōnstantelias complica e non poco i piani degli ospiti. I ragazzi di Fonseca reagiscono subito e ribaltano il match solo al minuto 88. La rete di Rodriguez chiude la partita, firmando il 4-2 che conferma il 1° posto con 7 vittorie e una sola sconfitta. Il PAOK conquista in totale 12 punti in zona sedicesimi, al 17° posto.
STELLA ROSSA-CELTA VIGO 1-1
La partita tra Stella Rossa e Celta Vigo finisce in parità, ma la partita si decide tutto in 2 minuti, grazie alle marcature di López e da Silva tra l’87’ e l’89’. La squadra spagnola trova così il suo primo pareggio di Europa League, ma non smuove di tanto la classifica.
MIDTJYLLAND-DINAMO ZAGABRIA 2-0
Il Midtjylland piega la Dinamo Zagabria in casa, con entrambe le reti siglate nella ripresa. Gli ospiti non pervenuti, con un solo tiro nello specchio della porta e poche opportunità di accorciare le distanze. La squadra croata, all’inizio di questa competizione, era in buone posizioni, tra le prime della classifica, mentre durante il percorso ha trovato diverse difficoltà che l’hanno portata al 23° posto, rischiando l’eliminazione. Il Midtjylland trova un’altra vittoria e consolida il 3° posto.
GO AHEAD EAGLES-BRAGA 0-0
Termina a reti bianche e con poco spettacolo la sfida tra Go Ahead Eagles e Braga, con i padroni di casa a secco e fuori dalle prime 24 posizioni, con differenza reti confermata a -7.
Il Braga non sfrutta la possibilità di rientrare nella ‘top five’ in classifica, ma raggiunge comunque gli ottavi di finale.
NOTTINGHAM FOREST-FERENCVÁROSI 4-0
Il Ferencvárosi manca l’appuntamento con gli ottavi proprio all’ultima sfida contro il Nottingham, e con un’eventuale vittoria avrebbero tranquillamente evitato i play-off. Una sola squadra in campo che ha mantenuto il pallino del gioco per tutta la partita, portandola in ghiaccio già nei primi 20 minuti. Nel secondo tempo la doppietta di Igor Jesus e il gol di McAtee al 90’ su rigore spazzano via gli avversari, fermando il loro sogno. Attualmente si ritrovano alla dodicesima e tredicesima posizione.
BETIS SIVIGLIA-FEYENOORD 2-1
Il Betis batte in casa il Feyenoord per 2-1, piazzandosi al 4° posto e in piena zona ottavi. I padroni di casa hanno approcciato molto bene la sfida, portandosi in doppio vantaggio con Antony prima ed Ezzalzouli poi, terminando i primi 45’ senza subire nulla. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con l’ex Hellas Verona Tengstedt, ma non basta per evitare la sconfitta. Gli olandesi escono dalla competizione collezionando solo 2 vittorie.
LUDOGORETS-NIZZA 1-0
Il Ludogorets fatica ma porta a casa la vittoria grazie alla rete decisiva di Stanić, contro un Nizza organizzato, creando anche qualche occasione. I padroni di casa sfruttano bene l’occasione del gol e torna clamorosamente in zona play-off all’ultima giornata. Per il Nizza la storia era già finita da un bel pezzo.
LILLA-FRIBURGO 1-0
Altro 1-0, questa volta tra Lille e Friburgo. Un Lille che ritrova la vittoria dopo 2 sconfitte consecutive e si piazza al 18° posto con 12 punti, a pari merito con Panathinaikos, Fenerbahçe e Paok. Il Friburgo, nonostante la sconfitta, accedono agli ottavi di finale.
STURM GRAZ-BRANN 1-0
Clamoroso quanto successo tra Sturm Graz e Brann. I bianconeri (già eliminati), sconfiggono i norvegesi a cinque minuti dal 90’ grazie al gol di K’it’eishvili, ma fortunatamente non condanna il Brann e si salvano per via della sconfitta dello Young Boys (pari punti ma con differenza reti migliore). Gli ospiti per tutta la partita sono stati superiori, ma lo Sturm Graz colpisce e annienta il Brann.
ASTON VILLA-SALISBURGO 3-2
Non c’è dunque il miracolo del Salisburgo, che esce sconfitto per la sesta volta in questa competizione. Nonostante ciò, però, sono gli ospiti a passare in doppio vantaggio (Konaté e Yeo). Dopo 10 minuti in controllo per la formazione austriaca, ecco arrivare il gol dell’1-2 di Rogers, che accorcia le distanze e porta il risultato in bilico. Sul finale del match (tra il 76’ e l’87’), i padroni di casa conquistano i 3 punti con i protagonisti Mings e Jimoh.
BASILEA-VIKTORIA PLZEŇ 0-1
Termina con una sconfitta la prima in panchina di Stephan Lichtsteiner, che deve arrendersi al gol decisivo di Panoš al 39’ del primo tempo. Non è una partita da bocciare completamente, ma ci sarà tutto il tempo necessario per l’ex calciatore di Lazio e Juventus per entrare in un’ottica differente rispetto a quella da giocatore, ma questo non impedisce alla rosa di evitare l’eliminazione diretta. La formazione ceca, invece, termina la ‘League Phase’ da imbattuta, con 3 vittorie e 5 pareggi.
STEAUA BUCAREST-FENERBAHÇE 1-1
Terzo pareggio totale per il Fenerbahçe in questa competizione, classificandosi aritmeticamente senza problemi ai play-off. Per lo Steaua Bucarest è un punto molto amaro, che non può non evitare l’eliminazione.
GENK-MALMÖ 2-1
Partita che ha semplicemente rispettato i pronostici, con l’unico imprevisto, ovvero il vantaggio degli svedesi dopo soli 4 minuti di gioco. Prima della fine del duplice fischio, il Genk pareggia i conti su calcio di rigore realizzato da Heymans. Al minuto 82 la squadra belga ribalta completamente il risultato con il gol di Karetsas. I bianco blu si classificano al 9° posto, preceduto dalla Roma di Gasperini e con alle spalle il Bologna di Italiano.