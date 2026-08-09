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Lukaku-Napoli, è finita: il Fenerbahçe accelera, le cifre

Big Rom è fuori dal progetto di Allegri e apre alla Turchia. Il Napoli chiede 12 milioni, sul tavolo per il belga un biennale da 8 milioni più bonus.

Ago 9, 20261 Lettura

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli è arrivata ai titoli di coda. L’attaccante belga non raggiungerà la squadra nel ritiro di Castel di Sangro ed è ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il ds Giovanni Manna lavora quindi alla cessione di Big Rom, necessaria anche per liberare risorse da reinvestire sul calciomercato del Napoli. La pista più calda conduce al Fenerbahçe, che nelle ultime ore ha accelerato ottenendo una prima apertura da parte del centravanti.

Fenerbahçe su Lukaku, il belga apre alla Turchia

Le alternative non mancano. La possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita e l’interesse dell’Atlanta United in MLS restano sullo sfondo, ma la volontà di Lukaku sarebbe quella di continuare la propria carriera nel calcio europeo.

Ed è qui che entra in scena il Fenerbahçe. Dopo aver valutato altri centravanti, tra cui Serhou Guirassy e Ollie Watkins, il club turco avrebbe individuato in Lukaku uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo.

La novità più importante riguarda proprio la posizione del giocatore: Big Rom avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia, purché venga raggiunto un accordo soddisfacente dal punto di vista economico. Una disponibilità che può accelerare una trattativa destinata a entrare nel vivo.

Napoli chiede 12 milioni, distanza sul cartellino

Il principale ostacolo resta l’accordo tra i club. Il Fenerbahçe punta a sfruttare la situazione del giocatore, ormai ai margini del progetto azzurro, e non vorrebbe andare oltre gli 8 milioni di euro per il cartellino.

Il Napoli, invece, valuta Lukaku almeno 12 milioni di euro e ha già respinto una prima proposta da circa 5-6 milioni. Sulla valutazione incide anche un dettaglio importante: il 40% dell’incasso della futura rivendita sarebbe destinato al Chelsea in base agli accordi precedenti.

Il dialogo resta comunque aperto e la volontà sarebbe quella di trovare una soluzione in tempi rapidi. Sul fronte dell’ingaggio, per Lukaku sarebbe pronto un contratto biennale da 8 milioni di euro più bonus.

Un ulteriore segnale arriva dalla presenza di Federico Pastorello, agente dell’attaccante, nel ritiro del Napoli. Manna punta a sbloccare la cessione entro il fine settimana: l’addio di Lukaku potrebbe infatti liberare spazio salariale e risorse preziose per consentire agli azzurri di accelerare sulle prossime operazioni in entrata.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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