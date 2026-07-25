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Napoli

Lukaku-Napoli, è rottura:”Non può essere una riserva”

L’agente del centravanti belga esclude un ruolo da comprimario e lascia intendere che la permanenza in azzurro è sempre più in bilico. Il club valuta le possibili soluzioni di mercato.

Lug 25, 20261 Lettura

Il futuro di Romelu Lukaku torna a essere al centro del mercato del Napoli. A riaccendere il dibattito sono le dichiarazioni del suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Parole nette, che sembrano allontanare l’ipotesi di una permanenza del centravanti belga qualora dovesse ricoprire un ruolo da alternativa. Una situazione che il club partenopeo dovrà affrontare al rientro del giocatore dagli impegni con il Belgio.

Le parole di Pastorello

Pastorello ha escluso con decisione la possibilità che Lukaku possa accettare il ruolo di seconda scelta. Secondo il procuratore, un attaccante con il curriculum del belga, tra i bomber più prolifici del calcio internazionale, non può essere considerato una semplice riserva. Dietro l’attuale situazione, ha spiegato, ci sarebbero soprattutto valutazioni di natura economica, legate alla presenza di più attaccanti con ingaggi elevati e al ritorno di Lorenzo Lucca. Un contesto che, unito a un mercato degli attaccanti ancora fermo, rende difficile individuare una soluzione immediata.

L’agente ha inoltre escluso anche l’ipotesi di una riduzione dell’ingaggio attraverso un prolungamento contrattuale, sottolineando come Lukaku abbia meritato il proprio stipendio grazie ai risultati ottenuti nel corso della carriera. Pastorello ha quindi ribadito un concetto chiaro: il giocatore non intende restare in un ambiente in cui non si senta centrale nel progetto tecnico.

Il Napoli valuta le prossime mosse

Le dichiarazioni dell’entourage del belga aprono così un nuovo fronte di mercato in casa Napoli. L’impressione è che, salvo un confronto chiarificatore con società e allenatore, le parti possano lavorare a una separazione nelle prossime settimane. Anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano conferma questa linea, spiegando che Lukaku desidera sentirsi protagonista e che, al momento, la priorità resta trovare l’offerta più adatta per soddisfare tutte le parti coinvolte. Il club azzurro è quindi chiamato a gestire una situazione delicata che potrebbe diventare uno dei temi principali del finale di mercato.

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